Ya es oficial: el Al-Ahli saudí revoluciona el mercado con sus fichajes más caros

El Al-Ahli saudí anunció este martes el fichaje de la estrella armenia Edward Spirtzyan, procedente del Krasnodar ruso, por unos 21,9 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro del equipo en este mercado de verano.

El club lo anunció mediante un comunicado oficial, sin detallar la cifra, y confirmó la llegada del centrocampista de 26 años procedente del Krasnodar ruso. Según medios saudíes, el contrato es de tres temporadas.

Es el tercer fichaje y el más caro.

Con este fichaje, el Al-Ahli suma tres incorporaciones este verano: el defensa gambiano Abu Bakr Sidi Kinteh, procedente del Tromsø por 6,5 millones de euros, y el lateral saudí Mishaal Al-Mutairi, llegado del Abha en traspaso libre.

Según Transfermarkt, el traspaso costó 21,9 millones de euros, cifra que refleja la apuesta del club por su potencial en el centro del campo.

Las cifras hablan por sí solas: 32 participaciones en goles en una temporada

La pasada temporada disputó 42 partidos con el Krasnodar, marcó 14 goles y dio 18 asistencias, para un total de 32 participaciones directas en goles.

Su versatilidad como creador o extremo, su visión de juego y su precisión en el pase lo convierten en un refuerzo clave para el Al-Ahly.