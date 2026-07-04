Ya es oficial: el Al-Ahli saudí, contra el deseo de su afición, anuncia la marcha de Mahrez

El Al-Ahli saudí ha confirmado la salida de la estrella argelina Riyad Mahrez tras tres temporadas, pese a las peticiones de la afición.

La directiva ignoró el deseo de muchos seguidores, que pedían su continuidad tras su buen rendimiento y su papel clave en los éxitos recientes.

En los últimos días se especuló sobre su futuro tras activarse la cláusula de rescisión, mientras él expresaba su deseo de seguir y buscaba una solución.

Pese a ello, la directiva optó por avanzar en la reconstrucción del plantel y confirmó el cierre de la etapa de su estrella, dentro de un plan de renovación antes del inicio de la nueva temporada.

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En sus tres temporadas con el Al-Ahli, Mahrez se consolidó como uno de los jugadores más destacados de la historia reciente del club, contribuyendo a la conquista de dos títulos de la Liga de Campeones de Asia de Élite y de la Supercopa de Arabia Saudí, además de brillar con sus goles y actuaciones decisivas.

Su salida se produce tras la de Frank Kessié y podría ir seguida de la de Roger Ibáñez, en el marco de la reestructuración del plantel.

En los próximos días, la directiva buscará un nuevo extremo para reemplazarlo. y deja un legado que perdurará en la memoria de la afición, pese a que su salida contravenga sus deseos.