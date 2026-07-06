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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Ya es oficial: Al-Qadisiyah rescata a un jugador de Al-Hilal del infierno de Inzaghi

Fichajes
M. Al-Qahtani
Al Hilal
Al Quadisiya
1ª División
Arabia Saudí

El entrenador se deshace de su jugador marginado

El consejo de Al-Hilal, liderado por el príncipe Nawaf bin Saad, aprobó hoy el traspaso del jugador Mohamed Al-Qahtani al Al-Qadisiyah en el mercado actual.

El club le agradece su labor y le desea éxito en su nueva etapa.

Lee también: El mercado de fichajes del Al-Hilal se calienta; una estrella del Milan amenaza la continuidad de Salem Al-Dossari.

Con la camiseta azul, el jugador aportó nueve títulos: dos ligas, tres Copas del Rey, dos Supercopas de Arabia, la Liga de Campeones de Asia y el Campeonato de Riad.

También disputó una Copa Mundial de Clubes con el conjunto azul.

Su salida se produce en plena reestructuración del plantel de cara a la nueva temporada bajo la dirección del italiano Simone Inzaghi.

A lo largo de su etapa en el Al-Hilal, Al-Qahtani sufrió la falta de minutos y el marginamiento constante por parte del técnico italiano.

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