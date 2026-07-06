Ya es oficial: Al-Ittihad anuncia sus primeros fichajes del verano

El club saudí Al-Ittihad ha anunciado el fichaje de Rakan Kaabi para reforzar su primer equipo de fútbol la próxima temporada.

El club publicó en sus redes una foto del jugador con la camiseta del equipo y confirmó un contrato de cuatro temporadas, por lo que Kaabi permanecerá en el “Al-Amid” hasta 2030.

El director deportivo, Frank Capo, le dio la bienvenida y le deseó éxito en su nueva etapa.

El club aclaró que su fichaje se inscribe en el plan directivo de incorporar talento que eleve el nivel técnico y mantenga la competitividad en todas las competiciones.

Lee también... Vídeo: Las lágrimas de Ronaldo ponen el punto final a su última actuación en el Mundial

La directiva busca reconstruir el equipo con fuerza antes del inicio de la nueva temporada, tras un curso que no cumplió las expectativas de la afición del «Al-Amid», ávida de títulos.

Kaabi se unirá a los entrenamientos en los próximos días, con la mira puesta en ganarse un lugar desde el inicio de la pretemporada.

El club confía en que su llegada refuerce la plantilla y la acerque de nuevo a los títulos.