Ya es oficial: Al-Hilal vuelve a fichar a Al-Oweis tras hacer historia en el Mundial

El club saudí Al-Hilal ha anunciado oficialmente el fichaje del portero internacional Mohamed Al-Owais tras su destacada actuación con la selección en el Mundial 2026.

El club emitió un comunicado en el que confirma su regreso tras un año fuera, reactivando el debate sobre el futuro de la portería, pues el marroquí Yassine Bounou podría salir este verano.

El guardameta se unirá de inmediato a la concentración del Al-Hilal en Austria para preparar la próxima temporada, tras elegir regresar al club capitalino pese a tener tres ofertas: la del propio Al-Hilal, la del Al-Dara’iya y la del Al-Shabab. Su destacada actuación con la selección saudí en el Mundial 2026 lo ha devuelto a la primera línea.

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El portero internacional había dejado el Al-Hilal en 2025 para fichar por el Al-Ula y jugar con regularidad, tras ser suplente de Bono. En su primera etapa, desde enero de 2022, jugó 20 partidos, dejó la portería a cero en 10 y encajó 17 goles.

En el Mundial 2026, pese a la eliminación saudí en la fase de grupos, fue uno de los mejores porteros del torneo.