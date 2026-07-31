Como anunció oficialmente la empresa este viernes, Roger Schmidt tomará el relevo de Klopp. Está previsto que se incorpore al trabajo el 1 de octubre y ha firmado un contrato a largo plazo.

«Estamos muy contentos de poder dar de nuevo la bienvenida a Roger Schmidt a Red Bull. Con su dilatada experiencia, su sobresaliente conocimiento futbolístico y su clara comprensión de nuestra filosofía, es la persona adecuada para responsabilizarse de la dirección deportiva de nuestro portafolio futbolístico global», subrayó el CEO Oliver Mintzlaff. Schmidt se ha labrado «una reputación excelente por el desarrollo de jóvenes talentos y su promoción exitosa al más alto nivel».

Schmidt no es un desconocido en el cosmos de Red Bull. Entre 2012 y 2014 dirigió al RB Salzburgo; en su segunda temporada allí ganó el doblete austríaco de liga y copa, y se postuló para la Bundesliga alemana. En el verano de 2014, Schmidt se marchó al Bayer Leverkusen y también se hizo un nombre en una liga de primer nivel con su fútbol intenso; más tarde fue entrenador de otros dos clubes de renombre, el PSV Eindhoven (2020 a 2022) y el Benfica de Lisboa (2022 a 2024). Más recientemente, Schmidt trabajaba desde octubre de 2025 como Global Sports Director en la J.League japonesa, donde en realidad aún tenía contrato hasta 2027.

Roger Schmidt sucede en Red Bull al nuevo seleccionador Jürgen Klopp

El puesto de Klopp quedó vacante recientemente, ya que asumió el relevo de Julian Nagelsmann, que dimitió como seleccionador tras el decepcionante Mundial. En contra de lo que se esperaba en un principio, la DFB no tuvo que pagar ninguna compensación a Red Bull, donde Klopp en realidad tenía contrato hasta finales de 2029. A comienzos de 2025, el exentrenador del BVB y del Liverpool asumió su cargo como Head of Global Soccer, una función que ahora deberá desempeñar Schmidt en el futuro. El contrato de Klopp como seleccionador se extiende ahora hasta después del Mundial de 2030.

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«Estoy muy ilusionado con este nuevo reto y orgulloso de volver a formar parte de la familia Red Bull en el futuro», dijo por su parte Schmidt, que en los primeros años de su carrera como entrenador dirigió inicialmente al Preußen Münster y al SC Paderborn. «El portafolio internacional de clubes de Red Bull es único, ambicioso y está marcado por una filosofía clara de desarrollar jóvenes talentos y, al mismo tiempo, tener éxito al más alto nivel. Precisamente esa combinación es lo que hace que esta tarea sea especialmente atractiva para mí», afirmó Schmidt.



