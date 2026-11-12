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Loai Mohamed
Traducido por

"¿Y si me pasara lo mismo a mí?": Materazzi recuerda el cabezazo de Zidane tras la muerte del delantero del Tenerife

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Horas antes del duelo entre Italia y Francia, previsto para esta tarde del jueves en la Liga de las Naciones de la UEFA, Marco Materazzi volvió a abrir el expediente del célebre incidente que protagonizó con Zinedine Zidane en la final del Mundial 2006, evocando el reciente fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife español, en una comparación que generó polémica.

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El exdefensa italiano habló del episodio del «cabezazo» que le propinó Zidane durante la final del Mundial 2006, en una entrevista con el diario «La Gazzetta dello Sport», asegurando que replanteó el incidente de una manera diferente tras la muerte de Jesús de Miguel el pasado 3 de noviembre, después de chocar con fuerza contra el portero rival Jesús Oúono durante uno de sus partidos de fútbol.

Las declaraciones de Materazzi sobre el episodio llegan de nuevo antes del partido entre Italia y Francia, después de que el asunto ya estuviera presente en el ambiente del encuentro de ida, que terminó con empate 1-1.

Zidane había golpeado con la cabeza el pecho de Materazzi en la final del Mundial 2006, después de que el defensa italiano lo provocara con un comentario relacionado con su hermana, por lo que la estrella francesa recibió una tarjeta roja y abandonó el terreno de juego en un célebre incidente.

Materazzi: la muerte de De Miguel me hizo dar gracias a Dios

Materazzi, hablando del efecto que la muerte de De Miguel tuvo en su visión de lo ocurrido en la final del Mundial, según recogió la cadena francesa RMC, dijo: «La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios porque no me ocurrió nada grave. En el caso de ese portero, hablamos de un homicidio involuntario como consecuencia de una acción durante el juego... ¿y si me hubiera pasado lo mismo a mí?».

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Las palabras de Materazzi indican que ahora contempla el golpe de Zidane desde un ángulo diferente, después de darse cuenta, según su relato, de que un incidente violento dentro del campo podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

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Zidane había dicho el pasado octubre sobre el episodio: «No siento arrepentimiento, porque forma parte de mi trayectoria. No estoy orgulloso de lo que pasó».

Pero Materazzi no coincide con esta postura y considera que Zidane podría haber gestionado el incidente de otra manera.

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Dijo: «Hoy, si yo estuviera en el lugar de Zidane, habría dicho lo que dije aquella noche hace 20 años o al día siguiente: cometí un error, pero fui provocado; juzguen ustedes mismos lo que pasó, y presento mis disculpas».

Y añadió: «Él habría quedado como un gran hombre, mientras que yo habría parecido el tonto de siempre que lo empujó a perder los nervios con su forma de ser. Él habría salido mejor parado del asunto, pero cada uno tiene su manera de ver las cosas. En cualquier caso, la historia habría terminado ahí».

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Una disculpa que no se produjo pese a la oportunidad del encuentro

Materazzi también volvió a criticar a Zidane por no haberle pedido disculpas directamente, haciendo referencia a un episodio que los reunió en Milán en 2010.

Explicó: «La oportunidad se presentó, y eso es un hecho. En noviembre de 2010, en el hotel Meliá de Milán, en la víspera del partido entre el Milan y el Real Madrid, salí del hotel después de haber saludado a Mourinho, y Zidane estaba aparcando su coche detrás».

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Y continuó: «Cuando me vio, dudó, incluso pareció que quería dar marcha atrás, pero yo fui hacia él, le estreché la mano y le dije: estoy contento de que nos encontremos aquí, lejos de la vista de la gente».

Materazzi añadió que Zidane le respondió entonces: «No te preocupes, son cosas que pasan, el asunto ya es cosa del pasado».

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Y concluyó con pesar: «Es una pena que después se desdijera, cuando dijo que había pensado que yo era un simple aficionado cualquiera».

Pese a la discrepancia, elogios a Zidane como entrenador

Y pese a que Materazzi sigue criticando a Zidane por el episodio de 2006, mostró una gran admiración por lo que ofreció el francés como entrenador, elogiando su manera de tratar a los jugadores.

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Dijo: «Todo me gusta de su forma de ser. Ha vivido en vestuarios del más alto nivel, conoce a los jugadores, entiende a las estrellas, les da espacio y crea un estado de empatía, y eso es fundamental para ganar».

Y añadió: «Y, de hecho, ha ganado mucho. Cuando entrenas a Cristiano Ronaldo, Bale, Marcelo y Modric, si eres inteligente, sabes que solo tienes que poner tu experiencia al servicio del equipo».

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Materazzi concluyó haciendo referencia a la experiencia de Rafael Benítez con el Real Madrid, diciendo: «Bajo ningún concepto se debe intentar enseñar a Cristiano cómo ejecutar los tiros libres, como hizo (Rafael) Benítez».

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
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– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

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El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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