¿Y qué hay de Raphinha? Ancelotti golpea a la afición del Real Madrid con una dura declaración sobre Vinicius

Con la franqueza que lo caracteriza y que no conoce las adulaciones, Carlo Ancelotti puso los puntos sobre las íes en su primera prueba real al frente de la selección de Brasil.

A pocas horas del inicio de una nueva era para la Canarinha, el entrenador italiano no dudó en establecer una comparación impactante entre dos estrellas de LaLiga, haciendo justicia al brillante extremo del Barcelona y emitiendo un juicio severo sobre el extremo del Real Madrid, en unas declaraciones que provocarán un gran revuelo en España.

Carlo Ancelotti reveló los rasgos de la nueva selección de Brasil durante la rueda de prensa que ofreció en Townsville este jueves, antes del esperado amistoso frente a Australia mañana viernes, el primero de la Canarinha tras el Mundial.

El técnico italiano desveló una temible alineación ofensiva en la que se prevé que se apoye, confirmando así su intención de ofrecer un fútbol puramente ofensivo, y que es la siguiente: Hugo Souza en la portería; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis y Douglas Santos en la línea defensiva; Danilo y Bruno Guimarães en el centro; y un fulgurante cuarteto ofensivo formado por Estêvão, Raphinha, Endrick y Vinícius Júnior.

Un elogio excepcional a Raphinha

Ancelotti no desaprovechó la ocasión para elogiar el arranque meteórico que está firmando Raphinha con el Barcelona esta temporada, convirtiéndose en una de las armas ofensivas más importantes de los blaugrana.

Ancelotti afirmó: "Raphinha está ofreciendo un rendimiento asombroso en una posición que no era su posición natural, aunque ahora lo parezca", en alusión a su brillantez en la posición de falso nueve, puesto en el que ha marcado 14 goles y ha dado 3 asistencias en solo 8 partidos, con unas cifras que confirman su transformación en una máquina goleadora imparable.









Un mensaje franco a Vinícius

Todo lo contrario, las palabras de Ancelotti sobre Vinícius Júnior, su antigua estrella en el Real Madrid, estuvieron cargadas de franqueza.

El entrenador italiano reconoció que Vinícius no atraviesa su mejor momento en la actualidad, al decir: "Quizás no esté en su mejor momento ahora, pero estamos seguros de que ambos serán jugadores titulares en el futuro".

A pesar de admitir el descenso de nivel de Vinícius en comparación con su compañero de selección, Ancelotti reafirmó su absoluta confianza en la capacidad de la pareja para liderar el futuro de Brasil, subrayando que se apoyará en ambos como titulares.

El estadio Queensland Country Bank será el escenario de la primera imagen real del Brasil de Ancelotti, con un dúo que reúne a Vinícius y Raphinha, respaldados por dos talentos de gran calibre como Endrick y Estêvão, en un ataque diseñado para poner a prueba la defensa de Australia desde el primer minuto y demostrar que la confianza del entrenador italiano en sus estrellas no es infundada.







