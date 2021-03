...Y naturalmente, Oblak no para penaltis

El Atleti no puede decir que es el equipo del pueblo, debe hasta los buenos días a Hacienda, siempre tendrá mentalidad perdedora, no se atreve a decir que es favorito, Simeone es defensivo, el Cholo cobra mucho, si pierde la Liga es un fracaso y de propina, Oblak no para penaltis. Es el discurso oficial del “establishment”, el que repiten los trovadores de “Matrix” y compra el personal, ansioso por ver hundido al Atleti, justo el equipo al que tuvieron la cara dura de adjetivar como "favorito". Por partes, que diría Jack El Destripador. Contra las opiniones, están los datos. Dicen que el Atleti no puede decir que es el equipo del pueblo -es indiferente si lo es o no – cuando Santiago Bernabéu presumió durante años de que ese honor le pertenecía en exclusiva a su Madrid; dicen que el Atleti debe dinero a Hacienda, pero la realidad es que, a pesar de su gran (y sonrojante) deuda, el Atleti ya canceló su deuda con la administración pública; dicen que el Atleti tiene mentalidad perdedora y lleva siendo líder todo el torneo; dicen que el Atleti tiene miedo a ser favorito, cuando la realidad es que no hay medio de comunicación nacional que no estimule y potencie encuestas diarias sobre qué día, qué hora y en qué momento se caerá el Atleti que tan pocas simpatías les genera; dicen que Simeone es defensivo porque este año no ven los partidos, ni saben contar, porque si supieran, sabrían que su equipo lleva dos goles más que el Real Madrid y es el segundo máximo goleador del torneo; dicen que el Cholo cobra mucho pero no lo que dicen los apóstoles del régimen es que gana menos del 5% del presupuesto que él mismo ha multiplicado por cuatro gracias a su dirección de campo e ingresos por competiciones; dicen que si el Atleti pierde la Liga es un fracaso cuando el fracaso sería que dos equipos que le doblan el presupuesto perdieran el título con un equipo que tiene la mitad de dinero para construir su plantilla; y dicen, otra que te meto, Aniceto, que Oblak no para penaltis. Risas enlatadas.

Que un buen prejuicio y una buena bufanda no estropeen la realidad. Resulta que excluyendo las tandas de penaltis de cualquier torneo y contabilizando todas las competiciones, según los datos estadísticos de ’Opta’, a Jan Oblak le han lanzado 28 penaltis como portero del Atleti. Pues por lo visto, resulta que ha detenido 8 penas máximas, encajado 18 goles y en 2 ocasiones, el remate se fue fuera. Es decir, que Oblak tiene un porcentaje de paradas del 𝟐𝟖'𝟓%, una cifra superior al del resto de metas de la era Simeone. Un registro que, por lo visto, es superior al de Thibaut Courtois y Marc André Ter Stegen, que en Liga presentan un 14% (3 paradas de 21) y un 8% (1 de 12) de acierto en los penaltis. ¿Y en el resto de las competiciones? Pues a ropa, que hay poca. Ter Stegen y Courtois tienen un 20% y un 11% de acierto en los penaltis que les chutan. Lejos del 28% de Oblak. Es decir, que mientras el portero del Atleti ha parado 8 de 28, Courtois ha detenido 4 de 37 y Ter Stegen, 9 de 45. Caray con los prejuicios. Resulta que no sólo Oblak para penaltis, sino que para más que otros dos enormes porteros. Caramba.

Existe una enorme diferencia entre la opinión publicada y la opinión pública. Entre el bulo y la realidad. Entre el interés y la verdad. Entre el prejuicio y el dato inopinable. No hay atlético de a pie que no sepa a lo que se enfrenta cada día y lo que le espera de aquí al final del campeonato. Funciona como funciona y su poder corrosivo pudre todo lo que toca. Nada nuevo bajo el sol. Es el discurso oficial de “Matrix”. Altavoces a plena potencia, ventilador de porquería en marcha y barra libre de mentiras prefabricadas. Por el mar corren las liebres y por el monte, las sardinas. En la fosa séptica que pregona que Messi arruina al Barça, la bandera es la mentira: el Atleti es un equipo perdedor, Simeone cobra mucho y Oblak no para penaltis.

Rubén Uría