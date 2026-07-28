Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, anunció este martes el nombramiento de la leyenda Zinedine Zidane como seleccionador del combinado francés por un periodo de cuatro años, hasta el Mundial de 2030.

Diallo declaró, en la rueda de prensa celebrada esta mañana con la presencia de Zidane: "Muy rápidamente, logramos alcanzar los acuerdos que nos permiten presentarnos ante ustedes. Tras consultar con el Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol esta mañana y presentarles la candidatura de Zidane, es un honor y un placer para mí anunciar que Zinedine Zidane será el próximo seleccionador de Francia durante los próximos cuatro años, hasta el Mundial de 2030".

Diallo añadió que el contrato entra en vigor oficialmente el próximo 1 de agosto, señalando que "de acuerdo con el entrenador, se anunciará su cuerpo técnico completo a principios de septiembre".

El presidente de la Federación Francesa elogió el histórico acuerdo, afirmando: "Entrego las riendas de la selección francesa a una de nuestras más grandes leyendas. Ha demostrado como entrenador la grandeza de su talento y su competencia. Para la Federación, este es el comienzo de una nueva era, y somos muy afortunados por la conjunción de circunstancias que permite a esta leyenda continuar su trayectoria con la selección francesa".

Diallo describió el momento como "excepcional", explicando: "Han pasado casi 14 años desde que la Federación se enfrentó a esta situación. Y también es excepcional para la persona que está sentada a mi lado", en referencia a que el último nombramiento de un seleccionador francés fue en 2012, cuando Deschamps asumió el cargo.

Diallo no olvidó elogiar a su predecesor, afirmando: "Reconozco el trabajo de Didier Deschamps porque llevó a nuestra selección francesa a la cima durante 14 años. Le devolvió a la selección francesa su imagen y le restituyó su brillo deportivo. Y con el final de esta etapa cercano, es importante que reciba este reconocimiento".

Diallo reveló los entresijos de las negociaciones, explicando: "Cuando Didier Deschamps anunció en enero de 2025 que no deseaba continuar en su cargo, me enfrenté a una situación sin precedentes. Tenía que encontrar una solución para garantizar la continuidad de esta era dorada del fútbol francés con el inicio de una nueva etapa", añadiendo que se comprometió a que la Federación estuviera preparada cuando llegara el momento adecuado.

Señaló que el primer encuentro con Zidane tuvo lugar en febrero de 2025, afirmando: "Me reuní con Zidane en febrero de 2025. Desde entonces, nos hemos reunido varias veces como preparación para su llegada, y fue como el encuentro de dos deseos. Zinedine es una leyenda del fútbol francés, y durante muchos años había declarado que uno de sus sueños era dirigir a la selección francesa".

Se espera que Zidane, de 54 años y campeón del Mundial de 1998 y de la Eurocopa de 2000 como jugador, dirija a la selección francesa en su primer partido oficial en la Liga de Naciones de la UEFA el próximo octubre, después de haber logrado éxitos excepcionales con el Real Madrid como entrenador, entre los que destacan tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones entre 2016 y 2018.