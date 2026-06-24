¿Prefiere la selección holandesa evitar a los Leones del Atlas en las eliminatorias del Mundial? Ronald Koeman fue claro: su ambición es llegar lejos y eso implica estar preparados para enfrentar a cualquier rival, incluido Marruecos.

En la rueda de prensa previa al duelo contra Túnez, en la última jornada de grupos, Coeman respondió a una pregunta directa sobre si prefería evitar a Marruecos u otro rival: «Para mí da lo mismo».

El veterano entrenador añadió: «Queremos llegar lejos y respetamos a todos los rivales, pero no tememos a nadie».

«Lo mejor es centrarnos en cada partido y prepararnos para ganar a cualquier rival», añadió.

Sus palabras llegan antes del decisivo duelo del jueves contra Túnez en Kansas City, que cerrará la fase de grupos.

Holanda es segunda del grupo con 4 puntos, tras empatar 2-2 con Japón y vencer 5-1 a Suecia.

Los “naranjas” empatan a puntos con Japón, líder por diferencia de goles; Suecia suma 3 puntos y Túnez, ya eliminada, cierra la tabla.

Marruecos, con su mezcla de experiencia y juventud, podría cruzarse con los tulipanes en octavos, un duelo que los aficionados esperan con impaciencia.

Con este ánimo, Koeman lanza un mensaje claro a los suyos y a sus rivales: Holanda está lista para cualquier desafío.