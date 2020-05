Xelajú dio de baja a Tony Rugamas

El equipo de Guatemala no cuenta con el delantero salvadoreño.

Tony Rugamas, quien cumple cuarentena en un centro de contención con su novia, desde la semana pasada, informó que no seguirá con el Xejalú.



Uno de los motivos principales por el cual el jugador no seguirá es que habrá un cambio de directiva, y por exigencia de los estatutos, deben de finiquitar a todos los jugadores y después renovarlos. En el caso del salvadoreño, ya fue dado de baja oficialmente.



Sobre su corta participación en el Xejalú, Rugamas indicó: “Jugué pocos partidos. Tuve dos lesiones que no fueron tan graves, pero me hicieron parar en el ritmo. Además, esto de la pandemia por coronavirus no se lo esperaba nadie. Ahora no sé cuál será mi futuro”.