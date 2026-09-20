Xavi aún no ha empezado su primera ventana internacional como seleccionador de Países Bajos, pero en ESPN ya suenan duras críticas por una decisión del catalán. Hans Kraay junior no entiende de ninguna manera que prácticamente todos los entrenamientos de la selección nacional se celebren a puerta cerrada y lo califica en Goedemorgen Eredivisie como una enorme oportunidad perdida.

Xavi fue nombrado seleccionador en agosto y para su primera ventana internacional ha convocado a 26 jugadores. Países Bajos disputará cuatro partidos en las próximas semanas en la Nations League.

Kraay habría querido precisamente en este periodo ver de cerca cómo trabaja el español. «Nadie sabe qué tipo de entrenador es, cómo entrena y qué entrena. ¿Es alguien que está muy encima o, por el contrario, un entrenador que pone el brazo sobre el hombro de alguien? No lo sabemos».

Según Kraay, en las próximas dos semanas hay programados trece entrenamientos, pero ninguno de ellos será completamente accesible. «O es cerrado, o cerrado, o te dejan mirar un cuartito de hora. Me parece realmente increíble», protesta el analista de ESPN.

«En esos trece entrenamientos, de los que algunos están abiertos un cuarto de hora, ves un calentamiento, un rondo y quizá un juego del pilla-pilla. Después ves a un seleccionador con las manos a la espalda».

Kraay considera que con ello la KNVB no solo perjudica a los medios, sino sobre todo a los aficionados. «Me parece una oportunidad perdida por parte de la KNVB. Sobre todo para los padres con niños pequeños que van a la selección de Países Bajos. Que como futbolista de diez, once o doce años, con tu camiseta de la Oranje, no puedas ver a todos tus héroes favoritos y al nuevo seleccionador, me parece una oportunidad perdida increíble».

Sjoerd Mossou comparte plenamente las críticas de Kraay y señala que, en su opinión, la selección de Países Bajos ocupa una posición distinta a la de un club. «En los clubes hace años que la tendencia es que todo sea a puerta cerrada, pero con la selección de Países Bajos rige algo distinto. Representas al país y en realidad formas parte de ese país. Por eso esos entrenamientos deberían estar abiertos de vez en cuando», afirma el periodista.