Jurriën Timber no se entrena con la selección neerlandesa, según informan este martes por la tarde los periodistas presentes en Zeist, entre ellos Rypke Bakker y Jeroen Kapteijns.

El central, que también puede actuar como lateral derecho, acaba de regresar de una lesión y por eso, al igual que el lunes, se pierde el entrenamiento grupal.

Según Bakker, periodista de nu.nl, la decisión se ha tomado de mutuo acuerdo con Arsenal, el club con el que Timber tiene contrato.

Timber lleva tiempo arrastrando problemas de lesiones. Tuvo que perderse gran parte del tramo final de la pasada temporada, aunque sí disputó sesenta minutos en la final de la Liga de Campeones.

Finalmente, el exjugador del Ajax sufrió una recaída justo antes del Mundial, por lo que tuvo que perderse la Copa del Mundo.

Como el periodo de selecciones dura más de tres semanas, sí existe la posibilidad de que Timber tenga una oportunidad de demostrar su valía ante el seleccionador Xavi en los próximos cuatro partidos de la Nations League.

El defensa de 25 años ha disputado hasta ahora 23 partidos con la selección neerlandesa. El campeón de Inglaterra todavía no ha marcado ningún gol con la Oranje.