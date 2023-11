El entrenador del equipo azulgrana habló ante los medios tras el empate en Vallecas.

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, se quejó de un posible penalti sobre Raphinha cerca del final del encuentro en Vallecas, donde los catalanes empataron 1-1 ante el Rayo Vallecano.

"¿Penalti a Raphinha? Luego me decís que busco excusas, pero es penalti claro. No estamos teniendo suerte en estas decisiones, las acciones que tienen que interpretar nos salen cruz. Hemos empatado porque no hemos estado bien en la primera parte, pero si me preguntas…", dijo el preparador azulgrana en sala de prensa.

La polémica de la tarde en Vallecas llegó sobre los 94 minutos de partido, con el empate a uno en el marcador. Raphinha cayó dentro del área y todo el Barcelona pidió penalti. El brasileño recibió un impacto de 'Pacha' Espino tratando de cortar un balón en profundidad de Gündogan, pero no hubo nada para Munuera Montero ni para el VAR, que no llamó al árbitro del encuentro.