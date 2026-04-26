Xavi Simons sufre una lesión grave y se perderá el Mundial de 2026 con la selección holandesa

Xavi Simons se perderá el Mundial 2026 y buena parte de la próxima temporada tras sufrir una grave lesión de ligamentos cruzados, según confirmó el propio centrocampista en redes sociales y reportó Fabrizio Romano.

Simons se lesionó la rodilla el fin de semana en el partido contra el Wolverhampton Wanderers; salió en camilla y visiblemente afectado.

Sufrió una rotura de ligamento cruzado que suele requerir entre seis y nueve meses de recuperación. «Dicen que la vida puede ser cruel y hoy me siento exactamente así», escribió Simons.

«Mi temporada terminó de golpe y aún lo asimilo; estoy destrozado. Solo quería luchar por mi equipo y ahora me han arrebatado esa oportunidad... junto con el Mundial».

«Representar a mi país este verano... Se ha esfumado. Me llevará tiempo asimilarlo, pero seré el mejor compañero de equipo que pueda ser. No tengo ninguna duda de que juntos ganaremos esta batalla».

«Recorreré este camino con fe, fuerza y resiliencia, contando los días para volver. Tengan paciencia conmigo», añadió.

La lesión afecta también al Tottenham, que lucha por no descender: a cuatro jornadas del final está dos puntos por debajo de la salvación, así que podría jugar la próxima temporada en Segunda.