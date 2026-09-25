El comienzo no fue perfecto, pero sí trajo señales prometedoras para Xavi Hernández en su primera aparición al frente del cuerpo técnico de la selección de los Países Bajos, después de que la Oranje arrancara un emocionante empate ante Alemania por 1-1, tras ir por detrás hasta los últimos minutos, en el estreno de su andadura en la Liga de Naciones de la UEFA.

El entrenador español expresó su gran satisfacción por el rendimiento de sus jugadores, subrayando que los Países Bajos fueron el mejor equipo del partido, especialmente durante la segunda parte.

Xavi declaró durante la rueda de prensa posterior al encuentro, disputado en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam: "Estoy satisfecho porque jugamos muy bien. Sinceramente creo que fuimos mejores que Alemania".

Alemania se adelantó en la primera parte, después de que los Países Bajos padecieran cierto nerviosismo y no lograran imponer su estilo, antes de reaccionar tras el descanso e intensificar la presión en busca del empate.

Xavi reconoció que su equipo no dio la imagen deseada durante los primeros 45 minutos, y explicó: "Quizá estuvimos un poco nerviosos en la primera parte, pero la forma en la que jugamos en la segunda fue la correcta".

El entrenador español elogió la reacción de sus jugadores tras verse por detrás en el marcador, al considerar que lo que ofrecieron después del descanso refleja la personalidad y la ambición que quiere asentar dentro de la selección.

Y dijo: "Mostramos personalidad, ambición, ganas de ganar y buena intensidad. Y lo que más me gustó, sin duda, fue la personalidad de los jugadores en la segunda parte, cuando íbamos por detrás en el marcador, además de su actitud y su mentalidad".









Los Países Bajos consiguieron alcanzar el empate en el tiempo de descuento, con un gol marcado por Cody Gakpo, para llevarse un punto del enfrentamiento inaugural en el inicio de la era Xavi.

Xavi afirmó que el control del balón, la presión intensa y la recuperación de la posesión son elementos fundamentales del estilo de los Países Bajos de cara a la próxima etapa.

Y aclaró: "Presionamos con fuerza, recuperamos el balón y tomamos la iniciativa", insistiendo en que el rendimiento de la segunda parte debe convertirse en un estándar permanente para el equipo.

Y añadió: "Este es el camino, y este debe ser el estándar para la selección neerlandesa".

El entrenador español señaló que no le sorprendió lo que ofrecieron sus jugadores en el partido, subrayando que los rasgos de esa personalidad ya se habían mostrado durante los entrenamientos.

Y dijo: "Ya lo mostramos en los entrenamientos, y la forma de entrenar es la forma de jugar".

Xavi espera construir sobre este empate en el próximo partido, cuando los Países Bajos se midan a Serbia el domingo, en la segunda prueba del entrenador español con la selección neerlandesa.











