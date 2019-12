Xavi considera que Rayados está al nivel del Liverpool

El técnico del Al-Sadd considera que el conjunto regio tiene todo lo necesario para competirle al actual campeón de la Champions League.

Rayados tuvo un inmejorable inicio en el , consiguiendo una victoria ante el Al-Sadd por el marcador de 3-2. Ahora, el equipo regio se prepara para medirse ante nada menos que el campeón de la y actual puntero de la Premier League: Liverpool.

Aunque los Reds son considerados por muchos como el equipo del momento en Europa, lo cierto es que Xavi cree que no hay demasiada diferencia entre los ingleses y los dirigidos por el Turco Mohamed. De hecho, el ex volante español no descarta una sorpresa en las semifinales.

"Creo que Rayados puede competir bien con , yo creo que no hay tanta diferencia. Estamos hablando del Liverpool, el equipo con la mejor forma del mundo. Tiene muy buen equipo , estamos hablando de un súper equipo", expresó el entrenador español.

El partido entre Monterrey y Liverpool se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de diciembre, en el Estadio Foundation en punto de las 11:30 horas (Tiempo del Centro de ). El ganador jugará la final contra el que resulte vencedor de la eliminatoria entre Flamengo y Al Hilal.