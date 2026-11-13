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El seleccionador de Países Bajos, Xavi, está decidido a resolver la persistente incógnita del rendimiento de Donyell Malen con la selección, mientras el delantero se prepara para iniciar una nueva etapa con el equipo nacional. Pese a su espectacular racha goleadora en la Serie A, no ha logrado mostrar la misma eficacia de cara a portería con la camiseta de Países Bajos.

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El enigma de Malen con la selección

Actualmente, no hay mayor incógnita en la selección de Países Bajos que la diferencia entre las actuaciones de Malen en su club y sus aportaciones con la selección. Mientras que el delantero ha rendido a un nivel mundial en la AS Roma, con Países Bajos ha estado sorprendentemente discreto de cara a portería. Xavi se ha propuesto sacar a relucir el potencial del delantero en el escenario internacional y subraya la importancia de la fortaleza mental y la confianza en uno mismo.

«Estamos intentando darle confianza. Quiere demostrar su potencial», explicó el seleccionador, según recoge NOS. «Donyell es importante para mí y debe ser importante para el equipo. Lo está haciendo muy bien en Italia. Tenemos que aprovecharlo. Por supuesto, también puede jugar por la derecha, pero para mí es un delantero centro».

Por delante de la élite europea en Italia

La transformación de Malen en la Roma ha sido espectacular desde que Gian Piero Gasperini vio en él un fichaje a precio de ganga en enero. El técnico italiano entendió que no se había sabido aprovechar al jugador durante su etapa en el Aston Villa y lo devolvió de inmediato a una posición central en el ataque. Gasperini ya había señalado que el exjugador del PSV es «letal de cara a portería» cuando juega por el centro, una teoría que ha quedado respaldada por su asombrosa racha en 2026.

Las estadísticas respaldan las expectativas en torno al futbolista natural de Holanda Septentrional, que ha alcanzado una regularidad que no encontró en el Borussia Dortmund ni en Villa Park. En lo que va de año, Malen ha marcado 22 goles, una cifra que lo sitúa por delante de estrellas mundiales como Harry Kane y Kylian Mbappe en las principales ligas europeas. Su eficacia de cara a portería lo ha convertido en uno de los jugadores más destacados de la Serie A y ha recompensado la confianza de Gasperini con actuaciones decisivas para conseguir victorias semana tras semana.

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Un historial de dudas sobre su posición

La dificultad para encontrar la mejor posición de Malen ha afectado a sucesivos seleccionadores de Países Bajos y ha marcado una trayectoria internacional intermitente. Frank de Boer prefirió a Wout Weghorst durante la Eurocopa 2021, mientras que Louis van Gaal lo dejó fuera de la convocatoria para el Mundial de 2022. Incluso con Ronald Koeman, Malen alternó la titularidad con el banquillo y a menudo jugó en banda, en lugar de ocupar la posición central en ataque en la que ha destacado en Roma.

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El torneo del pasado verano en Estados Unidos debía ser el momento de su consagración, pero los goles se le resistieron ante rivales como Argelia, Uzbekistán y Japón. La posibilidad siempre presente del regreso de Memphis Depay complicó aún más su situación y acabó por hacerle perder el puesto en favor de Brian Brobbey. Sin embargo, con Brobbey actualmente de baja y Xavi implantando un estilo ofensivo de gran intensidad, Malen tiene la oportunidad de hacer suyo por fin el dorsal nueve.

Malen se prepara para el duelo ante Grecia

El delantero centro de 27 años está preparado para debutar a las órdenes del excentrocampista del Barcelona cuando Países Bajos se enfrente a Grecia, lo que aportará una capacidad goleadora muy necesaria al ataque. Xavi elogió la actitud y el buen momento de Malen y confía en que se convierta en una pieza clave de su equipo.

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«Está entrenando muy bien y se encuentra en excelente forma. Ha demostrado que se siente perfectamente cómodo. Es un jugador con muchas cualidades que fortalecen a nuestro equipo y estoy deseando verlo sobre el terreno de juego», concluyó Xavi.