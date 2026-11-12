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El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha entregado oficialmente el brazalete de capitán a Frenkie de Jong para el actual parón internacional. El centrocampista del Barcelona ejerce de capitán de Países Bajos en ausencia de Virgil van Dijk, que está de baja por molestias físicas.

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De Jong llevará el brazalete de capitán

Xavi, que actualmente dirige a la selección de Países Bajos, confirmó en la rueda de prensa del jueves que De Jong será el capitán en los próximos partidos de la Liga de Naciones. Países Bajos se enfrentará a Grecia este viernes en el Johan Cruyff Arena antes de viajar a Berlín para medirse el lunes a la Alemania de Jurgen Klopp. La decisión llega mientras Van Dijk, capitán habitual, sigue sin estar disponible para ambos encuentros por problemas relacionados con lesiones.

De Jong ya conoce la responsabilidad de representar a su país, y este nombramiento supone un hito importante en su carrera internacional. El centrocampista expresó a principios de esta semana el orgullo que siente por asumir el cargo: «Por supuesto que eso significa algo. Creo que ser capitán es un gran honor para cualquiera, y también para mí. Ser el capitán de mi país. Ser internacional es lo máximo a lo que se puede aspirar y ahora también soy el capitán de Países Bajos».

Xavi explica su elección

El seleccionador de Países Bajos destacó los atributos que hacen de De Jong la elección para liderar al equipo en ausencia de Van Dijk. Tras haber entrenado al centrocampista durante su etapa en el Barcelona, Xavi conoce bien su perfil mental y técnico.

«En primer lugar, por su personalidad. Quiere tener el balón, quiere mejorar cada día y formar parte del equipo. Lo conozco muy bien y siempre asume responsabilidades», explicó Xavi a los medios.

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Calidad de talla mundial

Más allá de sus dotes de liderazgo, la importancia táctica de De Jong en el sistema de Países Bajos es enorme. Xavi lo considera una pieza fundamental de la identidad del equipo, independientemente de quién lleve el brazalete. El técnico insistió en ello: «Y, por supuesto, también por sus cualidades. Lo considero uno de los mejores centrocampistas del mundo. Estas razones son muy importantes para mí como entrenador».

El partido contra Grecia será la 71.ª aparición de De Jong con su país y dará continuidad a una trayectoria que comenzó en septiembre de 2018, cuando debutó ante Perú al sustituir a Georginio Wijnaldum. Desde entonces, se ha consolidado como titular habitual. Xavi es ya el cuarto seleccionador a cuyas órdenes juega De Jong, después de Ronald Koeman, Frank de Boer y Louis van Gaal.

Lo que está en juego en la Liga de Naciones

Los dos próximos partidos son cruciales para las aspiraciones de Países Bajos de alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones. Países Bajos lidera actualmente el grupo con ocho puntos, empatado con Grecia, lo que hace que el encuentro del viernes sea especialmente importante en la lucha por la clasificación. Alemania le sigue de cerca con cinco puntos, mientras que Serbia ocupa el último puesto del grupo sin haber sumado ni un punto.