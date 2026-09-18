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Rian Rosendaal
Traducido por

Xavi no llama al descartado: «Tuvo que enterarse a través de los medios»

Holanda

Guus Til no forma parte de la convocatoria de Países Bajos, según ha quedado claro este viernes. El entrenador del PSV, Peter Bosz, lamenta sobre todo la manera en que el mediapunta ha recibido la mala noticia.

Til formó parte el pasado verano de la convocatoria para el Mundial del predecesor de Xavi, Ronald Koeman. El jugador del PSV, por cierto, solo participó como suplente en el partido de la fase de grupos ganado por 1-5 ante Suecia.

Bosz considera una pena que Til no haya sido convocado por Xavi. "A nivel personal, es tremendamente decepcionante para él", suspira el técnico del vigente campeón de Eindhoven.

"Guus tuvo que enterarse a través de los medios. Eso sí que me parece llamativo. Si has estado en un Mundial, entonces sí habría esperado que le llamaran un momento y se lo dijeran", añade un sorprendido Bosz. "Así que tuvo que enterarse a través de los medios".

"Cuando en mi época yo no estaba, recibía una llamada", señaló el entrenador del PSV en una comparecencia de prensa de este viernes por la tarde. Como jugador, él mismo disputó ocho partidos internacionales, los mismos que Til lleva en su haber.

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Ruben van Bommel sí ha sido seleccionado por Xavi para los próximos partidos de la Nations League. El extremo izquierdo recibió la buena noticia en persona, tal y como subraya Bosz.

"Recibió una llamada y nos lo contó. El objetivo para nosotros no es necesariamente llevar jugadores a Países Bajos. Pero esto nos hace sentir orgullosos", concluye el técnico del PSV.

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