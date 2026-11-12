Xavi, muy claro: «Es uno de los mejores centrocampistas del mundo»

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Está confirmado que Frenkie de Jong será el capitán de la selección de Países Bajos durante la próxima semana. Así lo confirmó el seleccionador Xavi Hernández este jueves por la tarde en rueda de prensa.

Tras la baja de Virgil van Dijk, Xavi tuvo que buscar un nuevo capitán para los partidos de la Liga de Naciones contra Grecia y Alemania.

El seleccionador ya ha encontrado a ese sustituto temporal. De Jong llevará el brazalete de capitán en los encuentros en el Johan Cruyff Arena y el Olympiastadion.

Denzel Dumfries será el segundo capitán de Países Bajos en noviembre. Cody Gakpo es el siguiente jugador en la lista de Xavi.

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Xavi explicó su elección de De Jong: «En primer lugar, por su personalidad. Quiere el balón, quiere mejorar cada día y formar parte del equipo. Lo conozco muy bien y siempre asume su responsabilidad».

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«Y, por supuesto, también por sus cualidades. Me parece uno de los mejores centrocampistas del mundo. Estas razones son muy importantes para mí como entrenador», concluyó Xavi.

En una entrevista con Voetbalzone, De Jong ya habló el martes sobre la posibilidad de ser capitán de Países Bajos. «Por supuesto que significa algo. Creo que ser capitán es un grandísimo honor para cualquiera, y para mí también».

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«Ser el capitán de tu país. Ser internacional es lo máximo a lo que se puede aspirar y ahora, además, soy el capitán de Países Bajos», afirmó De Jong.

De Jong, de 29 años, disputará ante Grecia su partido número 71 con la selección. Xavi será su cuarto seleccionador, después de Ronald Koeman, Frank de Boer y Louis van Gaal.