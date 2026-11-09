Nadie esperaba ver a Frenkie de Jong en esa posición: lateral derecho en el partido por el liderato ante el Atlético de Madrid. Esa es la innovación con la que Hansi Flick sorprendió a todos, obligando incluso a Xavi Hernández, su exentrenador, a detenerse y comentar al respecto.

Tras su destacada actuación en el encuentro de Wimbledon (1-2), donde entró como suplente en la segunda parte y sorprendió al Atlético de Madrid, pues jugó inicialmente como lateral derecho antes de terminar el partido en el centro del campo, De Jong se incorporó el lunes a la convocatoria de la selección de los Países Bajos, en medio del asombro general por su nueva posición.

Xavi: esto no es lo que tengo planeado

Xavi Hernández, actual seleccionador de los Países Bajos y exentrenador del Barcelona, mostró en una rueda de prensa también su sorpresa por esta posición, pese a elogiar la polivalencia del jugador del Barcelona como futbolista integral.

Xavi explicó: «Ayer, contra el Atlético, De Jong jugó como lateral. Esto no es lo que tengo planeado, aunque yo también lo utilicé como central en el Barcelona».

Y añadió: «Pero de lo que estoy seguro es de que Frenkie es un jugador de altísimo nivel, capaz de jugar en cualquier posición, ya sea como pivote o como centrocampista. Es un jugador de altísimo nivel».

Con estas palabras, Xavi resumió la realidad de De Jong: un jugador al que no limita una posición, sino que él mismo se crea la posición.

La innovación de Flick genera debate

Lo que hizo Flick no fue un simple cambio forzado, sino una innovación táctica. En un partido en el que el liderato estaba en juego, depositó su confianza en De Jong para cerrar la banda derecha y, después, reequilibrar el centro en los minutos decisivos.

Eso es lo que elogió Xavi: la polivalencia del neerlandés y su capacidad para desempeñarse como pivote (número 6), centrocampista, central y, ahora, lateral derecho, sin perder su calidad.

Los Países Bajos, líderes

De Jong se incorpora ahora a la convocatoria de la selección de los Países Bajos, que lidera el Grupo 2 de la Liga de Naciones de la UEFA con ocho puntos de doce posibles.

Los Países Bajos reciben el viernes a Grecia, que también cuenta con ocho puntos, y visitan el lunes a Alemania, que tiene cinco puntos.

Mientras Xavi piensa en cómo aprovechar esta joya multiposición con la selección, en el Barcelona queda la pregunta: ¿ha descubierto Flick una nueva posición para De Jong, o se trata solo de una solución de emergencia en una noche de locura en el Metropolitano?