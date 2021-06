Xavi: “Le dije dos vez que no al Barcelona, no tengo prisa por entrenarle”

El exjugador azulgrana explicó los motivos por los que descartó entrenar dos veces al Barça y afirmó que no tiene prisa por entrenarle.

Xavi Hernández concendió una entrevista a "La Vanguardia"’ en la que el tema de entrenar al Barcelona fue el eje central.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del FC Barcelona y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El técnico del Al Sadd explicó que “por suerte o por desgracia le he dicho dos veces no al Barcelona, por circunstancias diferentes, familiares, profesionales, contractuales… Y decir que no es muy difícil porque soy culé, pero no era el momento”, señaló Xavi, que elogió la temporada del Barça pese al sabor amargo del tramo final de curso".

¿Sustituir a Koeman?

Xavi fue cuestionado si había sido contactado por el entorno culé para hacerse cargo del equipo en detrimento de Koeman y sin entrar en detalles ni aludirle afirmó que “no era el momento”.

El artículo sigue a continuación

Pero dejó la puerta abierta a entrenar al Real Madrid en el futuro: “Lo que venga ya vendrá, se valorará y decidiremos. Nos han llegado cosas años atrás, pero no era el momento. Vino el Barça y no era el momento. No hay prisa. Xabi Alonso decía el otro día que quiere ser entrenador a su manera y me siento identificado”

Feliz en Qatar con el Al Saad

Sobre su situación en Qatar explicó que “hemos renovado dos años con el Al Sadd, estamos muy a gusto y abiertos a otras ofertas de clubs pero con calma. Mi prioridad ahora es la familia y no siento la necesidad de irme. Estoy bien como estoy. Estoy aprendiendo, equivocándome, metido en un proyecto muy bonito, que no solo pasa por el Al Sadd sino por el Mundial de Qatar, que está a un año vista. Tendré un rol importante”,