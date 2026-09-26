Xavi lanza un mensaje especial y revelador para Memphis Depay

Xavi dejó este sábado por la noche un mensaje revelador en la rueda de prensa de la selección neerlandesa sobre la ausencia de Memphis Depay.

Xavi llamó a Joshua Zirkzee para la convocatoria como sustituto del lesionado Brian Brobbey. A la pregunta de por qué no había elegido a Memphis, Xavi mantuvo su respuesta llamativamente breve. “Él lo sabe. En noviembre habrá una nueva lista”, afirmó el seleccionador, que de ese modo parece dejar la puerta de par en par abierta a un regreso del máximo goleador histórico de la selección neerlandesa.

Xavi tampoco quiso desvelar demasiado durante la rueda de prensa sobre sus decisiones de cara al partido contra Serbia. Solo comunica la alineación a sus jugadores poco antes del pitido inicial. “Me gusta hacerlo así, porque entonces todos están concentrados. No sé si es lo correcto, pero esta es mi manera. A mí nunca me gustó saber que no iba a jugar”.

Ese método contrasta por completo con lo que el propio Xavi vivió en el pasado con Louis van Gaal. “No me gustaba y por eso lo hago de otra manera. ¿A Van de Ven sí le gusta? Entonces quizá tenga que hablar con él”, bromeó cuando le comentaron que Micky van de Ven prefiere tener claridad pronto.

El seleccionador subrayó que está satisfecho con la forma en que sus jugadores han asimilado sus ideas ante Alemania (1-1). “He aprendido mucho de mis jugadores. Están muy abiertos a nuestra filosofía. El lado humano está muy presente, son realmente una familia”, contó Xavi sobre su primera etapa con el grupo.

Van de Ven, que también compareció en el acto ante los medios, reconoce esa imagen y ve que el nuevo enfoque dentro de la selección neerlandesa está siendo bien recibido. “El entrenador tiene sus propias ideas, eso necesita algo de tiempo. Tengo la sensación de que a todos les está gustando y contra Alemania salieron muchas cosas.”

Xavi sí deberá tener en cuenta de cara al duelo con Serbia la baja de Lutsharel Geertruida. “Sintió algo durante el entrenamiento, así que vuelve al PSV”, explicó el seleccionador, que además confirmó que Jurriën Timber sí está disponible.

Además, Xavi no ve motivo para dar descanso extra a los jugadores por el apretado calendario. “Es un factor, forma parte de ello. Monitorizamos a los jugadores, eso es parte del proceso. Los jugadores no necesitan descanso extra, están ready.”