Xavi tiene una opinión cristalina sobre los jugadores neerlandeses que militan en Arabia Saudí. El nuevo seleccionador de Países Bajos no descarta, a diferencia de su predecesor Ronald Koeman, que los jugadores de la Saudi Pro League sean convocados con total normalidad.

Koeman fue claro durante su etapa como seleccionador: los jugadores que militaban en Arabia Saudí eran, en principio, un capítulo cerrado para la selección neerlandesa. Xavi adopta un enfoque completamente distinto en ese sentido, como quedó patente durante su primera rueda de prensa como seleccionador de Países Bajos.

«Sí, ¿por qué no?», respondió Xavi con total claridad a la pregunta de si los internacionales que juegan en Arabia Saudí pueden ser seleccionados. Cuando a continuación se le plantea que el nivel y la ambición en la Saudi Pro League son bastante inferiores, Xavi reacciona con contundencia. «¿Sigues esa competición?», replica.

«Si lo haces, sabes que es una buena competición. ¿Si es mejor que la Eredivisie? Esa competición también la seguimos con interés. También es una buena competición, así que quizá seleccionemos jugadores de Arabia Saudí, de la Eredivisie, de la Premier League, de LaLiga...»

«Sí, no me importan las competiciones, me importa el nivel de los jugadores. Eso es lo más importante para mí», fue su tajante opinión.

Eso son excelentes noticias, entre otros, para Tijjani Reijnders y Crysencio Summerville. Ambos jugadores todavía desempeñaron un papel importante con la selección neerlandesa en el último Mundial, pero después optaron por marcharse a Al Qadsiah y Al Hilal, respectivamente.

La postura de Xavi también puede significar una nueva oportunidad para Steven Bergwijn. El atacante del Ittihad Club fue completamente ignorado por Koeman, pero el lunes por la noche volvió a dejar muy clara su carta de presentación con un hat-trick impecable.