Xavi: "La Selección es complicada con el entorno madridista que tiene"

El ex futbolista y entrenador compareció en "Vamos" y mandó un claro mensaje hacia el "entorno madridista".

El ex futbolista del FC Barcelona y de la selección española, Xavi Hernández, ha presentado su campus y ha hablado en "Vamos", donde ha repasado la actualidad de la selección española, habló sobre Messi y mandó un claro mensaje.

El Real Madrid y su entorno

"Es difícil con el entorno y más un seleccionador que no lleva jugadores del Madrid, en el entorno madridista que es la Selección. Al final tienes que aceptar las críticas, evadirte y centrarte en el juego. Lo están haciendo muy bien y ya están en cuartos de final".

Las críticas a la selección española

"Las críticas me parecen dentro de la normalidad, nosotros lo vivimos desde dentro. El entorno de España es muy crítico, de mucha exigencia. Es una pena. No se hace equipo en la prensa. Por eso es más complicado con España ganar títulos. Nosotros lo conseguimos con nuestra generación, pero es complicado".

Messi, sin contrato con el Barça

"Y Sergio Ramos. Vamos a ver cómo queda la situación. Veo a Messi feliz en e Barça. Todo apunta a que va a renovar y le deseo todo lo mejor. Ambos se necesitan. Imagino que en pocos días se anunciará la renovación".

Sincero sobre la renovación de Messi

"No soy él para decidir nada, pero diría que va a renovar. Busca la felicidad y en el Barça la va a encontrar otra vez. No estoy en el día a día del club. Leo acababa contrato y ha habido un cambio de presidente. No es fácil".

¿Se puede ganar la Eurocopa?

"Creo que pueden, somos candidatos. Luis Enrique trabaja muy bien y tiene las ideas muy claras. Está habiendo muchas sorpresas en el torneo y España puede ser una de las candidatas. Se ha ido allanando el camino".

Pedri, su explosión y los Juegos Olímpicos

"Sorprende la edad. Con sus años, demostrar esta habilidad futbolística... Es inteligente, capacidad de uno contra uno, una gran visión para dar el último paso... Es un talento al que hay que cuidar. Está marcando diferencias".

"Que disfrute. Tiene 18 años. Todos hemos jugado 70-75 partidos durante una temporada. Seguro que le apetece mucho ir a los Juegos. A mí en su momento me hizo mucha ilusión. El Barcelona tiene otros intereseses, pero el futbolista es inteligente y quiere aprovechar esta oportunidad".