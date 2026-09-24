«Xavi incorpora de inmediato a este internacional extra a la selección neerlandesa»

Wout Weghorst volverá a ser convocado con la selección neerlandesa. Esa es la conclusión que sacan con rotundidad los analistas de la NOS tras el empate 1-1 ante Alemania, en el que Brian Brobbey tuvo que retirarse lesionado. El seleccionador Xavi Hernández confirma que añadirá a un nuevo delantero a su convocatoria.

Brobbey se lesionó ya en los primeros compases del partido, cuando arrancó para recuperar el balón, y después tuvo que retirarse. Parece tratarse de una lesión en los isquiotibiales. Mexx Meerdink tuvo un meritorio debut con la selección neerlandesa ante los alemanes al entrar como suplente.

Xavi no dejó lugar a dudas sobre sus planes al término del partido. “Vamos a convocar a alguien”, confirmó el seleccionador. “Solo que todavía no sé a quién. Vamos a decidirlo ahora.”

En la NOS se mencionó prácticamente de inmediato un nombre: Weghorst. “Según yo, cuando Brobbey se lesionó, alguien salió desde Enschede y se subió a su coche”, bromeó Rafael van der Vaart, tras lo cual el presentador Sjoerd van Ramshorst dijo de inmediato el nombre del delantero: “Wout Weghorst”.

Ronald de Boer tampoco ve apenas otra opción lógica para Xavi. “No hay muchas otras opciones, así que creo que Wout es una opción real”, señaló el exinternacional, que además apuntó al rendimiento del delantero en el FC Twente: “Está en buena forma. En el Twente lo está haciendo muy bien”.

También se habló de Memphis Depay, pero De Boer espera que Xavi se decante ahora mismo antes por Weghorst. “Creo que en este momento elegirá antes a Wout que a Memphis. Esa es mi sensación”.