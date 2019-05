Xavi Hernández, nuevo entrenador del Al Sadd

El ex mediocentro del Barcelona, que colgó las botas la semana pasada, ahora se hace cargo del equipo qatarí; la pretemporada la harán en Girona.

Apenas ocho días después de jugar su último partido como profesional, Xavi Hernández ha sido anunciado este martes como nuevo entrenador del Al Sadd de .

El ex mediocentro del , que ahora mismo se encuentra en Las Rozas acabando precisamente el curso de técnico, reemplazará a Jesualdo Ferreira, que dejó su cargo hace algunos días. El ex internacional por tendrá como ayudantes a Sergio Orelo, Jose Manuel, David Bartas, Antonio Lobo y Antonio Tramolas. Además, se informó que su equipo hará la pretemporada en Catalunya ( ) desde el 14 al 29 de julio.

رسمياً : المايسترو تشافي يجدد عقده مع الزعيم لسنتين اضافيتين ليستمر فرداً من عائلة السد الكبيره ❤️ 🏁#السد#قطر pic.twitter.com/f2jQgphgKj — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 24 de mayo de 2018

El pasado 20 de mayo, Xavi era titular y jugaba los 90 minutos del encuentro válido por la sexta jornada del Grupo D de la Copa de Asia, que tenía al Al Sadd ya clasificado para los octavos de final. El conjunto de Qatar lideraba su zona con 10 puntos tras cinco partidos, y jugaba su sexto y último compromiso de la Fase de Grupos contra el último de la clasificación para asegurarse el primer puesto, al que también aspiraba el Pajtakor Tashkent de Uzbekistán (no lo logró: empató y se quedó en 9 unidades). La derrota del Al Sadd fue por 2-0 con goles de Mehdi Torabi y Ali Appour, pero en aquella jornada Xavi recibió un merecido homenaje.

Cabe recordar que, en los últimos días, y pese a los rumores que lo vinculaban con sentarse en el banquillo del Barcelona, Xavi había asegurado que aún era muy pronto para pensar en el primer equipo azulgrana. "No me veo todavía. No puedo comenzar mi carrera como entrenador del primer equipo del Barça, no es normal. Tengo que ser prudente y consciente que son etapas que se deben ir quemando. Yo también me debo probar como entrenador. Es una etapa nueva, empiezo de cero, y sería muy precipitado ahora volver a Can Barça o coger un equipo de Primera, ya no sólo el Barça, que son palabras mayores. Por tanto, tiempo al tiempo", avisaba.

Xavi es uno de los jugadores con más títulos de la historia. No sólo del Barcelona, que también, sino del fútbol mundial. En ese sentido, el nacido en Terrassa dejaba la práctica de fútbol profesional con un palmarés inagotable que incluye la friolera de 34 títulos: 27 con el Barcelona, 3 con la Selección española y 4 con el Al Sadd de Qatar. Además del Mundial Sub 20 con La Rojita en 1999...