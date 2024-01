Xavi Hernández, en rueda de prensa: "Si no estamos al nivel de competitividad al final de temporada lo normal es que tenga que marcharme"

El entrenador respondió las preguntas de diversos medios luego de quedar eliminado de la copa nacional.

Tras la derrota 4-2 ante Athletic Club en San Mamés por los cuartos de final de Copa del Rey, Xavi Hernández compareció ante la prensa y decidió dar mensajes más esperanzadores que apocalípticos.

"Hay un proyecto muy bueno. No en cuanto a mi como entrenador, sino un proyecto de generación muy buena. Por eso damos oportunidad a los chicos", expresó el entrenador.

Además, dijo: "Hoy siento, por un lado, orgullo. Hemos competido bien ante un señor equipo y un señor entrenador, que es Ernesto Valverde. Hemos luchado hasta el final con mucha gente joven. Y siento decepción de no haber competido mejor. Y las hemos tenido. Hemos tenido el partido en el 86'".

Tambié decidió matizar, especialmente para elogiar a Yamal, la carta que generó mayor peligro de cara al arco contrario, aunque falló dos definiciones. "Antes ha tenido una muy clara Lamine, que se las genera él. Nada que reprocharle, es un chaval que está jugando de maravillas. Cuando digo que estamos en construcción es esto. Tenemos una plantilla corta, joven, futbolistas que van saliendo y es el inicio de una generación importante", y cerró con un fuerte mensaje: "esté yo de entrenador o no lo este".

Evidentemente una de las preguntas más frecuentes tiene que ver con su futuro. En declaraciones posteriores se había puesto un ultimatum si no levantaba ningún trofeo en esta temporada: "Dije una realidad. Lo vuelvo a decir ahora: si no estamos al nivel de competitividad al final de temporada lo normal es que tenga que marchar; como todos los entrenadores, estamos en un club grande, me van a exigir títulos o competirlos".

Con respecto a la renovación de la plantilla, fue completamente honesto y reflexionó sobre un cambio de época que muy pronto tendrá a varios pesos pesados lejos del club: "Esto es ley de vida. Nos ha pasado a todos, van entrando futbolistas y otros van saliendo poco a poco. Es un proceso natural. Los futbolistas veteranos, esta temporada, seguirán siendo importantes".