Xavi hace una gran revelación sobre Frenkie de Jong en la selección neerlandesa: «Dijo en catalán que…»

Para muchos es un misterio de qué habló Xavi al final de su primera rueda de prensa del martes en Zeist. El nuevo seleccionador de la selección neerlandesa pasó momentáneamente al catalán, pero mientras tanto Valentijn Driessen ya ha aclarado el asunto.

“Lo hizo en catalán, eso no se tradujo. Pero indicó que Frenkie de Jong se convertirá en su jugador clave”, asegura Driessen en un vídeo de De Telegraaf. “El propio Xavi también lo fue siempre, en realidad. Junto, entre otros, a Sergio Busquets.”

“Dijo que Frenkie de Jong entiende muy bien su filosofía y la manera en la que quiere jugar”, explica Driessen. “Por supuesto, ya han trabajado juntos en el Barcelona, así que realmente se convertirá en su mano derecha.”

“Frenkie tendrá que hacerlo por él, también tendrá que lograr arrastrar al resto de los jugadores”, señala Driessen, que por cierto duda de que esa sea una buena elección de Xavi. “Que ahí estén realmente las cualidades de Frenkie de Jong...”

“Por supuesto que sí en cuanto a cualidades futbolísticas, pero ¿para llevar a todo un grupo de jugadores? Eso está por ver.”

“Acabo de hablar también un momento con el médico, porque De Jong, por supuesto, se lesionó en Estados Unidos. Pero a finales de septiembre probablemente no estará, durante la primera ventana de selecciones”, continúa Driessen.

“Puede que Xavi sí lo convoque para que esté, porque entonces, por supuesto, va a explicarles a los jugadores exactamente lo que quiere. Entonces quizá sea útil convocarlo igualmente, pero no jugará.”