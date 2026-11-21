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La joven promesa del Barcelona Xavi Espart ha dado noticias alentadoras sobre su recuperación tras la importante lesión que sufrió durante El Clásico. El futbolista de 19 años, que recientemente comprometió su futuro a largo plazo con el club catalán, mantiene su sueño de pasar toda su carrera en el Barcelona.

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Superar el golpe de la lesión en El Clásico

El rápido ascenso del joven al primer equipo se frenó cuando sufrió una importante lesión de tobillo en El Clásico , un partido que debía ser uno de los momentos más destacados de su carrera, pero que acabó convirtiéndose en una dura prueba física. Según los medios, es probable que el jugador siga de baja hasta principios del año nuevo. Pese al contratiempo, el canterano se toma su regreso con paciencia. Subrayó que su prioridad es recuperarse por completo, en lugar de volver precipitadamente al campo y arriesgarse a una recaída que podría retrasar aún más su progresión.

Al hablar del desgaste mental y físico de la rehabilitación, el defensa admitió que las primeras fases de su recuperación fueron especialmente duras. «Me encuentro mucho mejor después de la lesión. Las dos primeras semanas fueron muy duras, pero ahora estoy mejor. No quiero precipitarme. Tengo que asegurarme de recuperarme bien», explicó, según recoge AS.

Compromiso con el Barcelona

Las noticias sobre su lesión llegan en un momento importante para el defensa, que recientemente comprometió su futuro a largo plazo con el club catalán . Al firmar un nuevo contrato hasta 2030, el club ha mostrado la enorme confianza que tiene en su potencial. El jugador nunca tuvo dudas sobre dónde quería estar y, durante la ceremonia oficial de la firma en el despacho del presidente, describió al Barcelona como «el club de mi vida».

Espart tiene objetivos claros para su etapa en el Camp Nou, con el dominio en Europa a la cabeza de sus deseos. «Quiero pasar toda mi carrera en el Barcelona. Llegar aquí es difícil, pero mantenerse es igual de complicado. Mi sueño es desarrollar mi carrera en este club», afirmó.

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Las comparaciones con Philipp Lahm

La inteligencia táctica del joven no ha pasado inadvertida para el entrenador Hansi Flick, que llegó a compararlo con la leyenda alemana Philipp Lahm. Un elogio así, procedente de un técnico que trabajó estrechamente con Lahm en el Bayern de Múnich y en la selección, tiene un peso considerable, aunque el jugador prefiere mantener los pies en la tierra sin dejar de reconocer la confianza que le aporta.

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«Me tomé la comparación con Lahm como un cumplido y me sorprendió un poco. No quiero compararme con nadie, y menos con Lahm, que ha tenido una carrera increíble. Oír al entrenador decir eso me dio más confianza», reveló Espart.

La versatilidad, una cualidad clave

Una de las principales razones de la comparación con Lahm es la capacidad de Espart para rendir en distintas posiciones del campo. Aunque esta temporada ha jugado principalmente como lateral izquierdo, su flexibilidad táctica le permite cubrir las necesidades del cuerpo técnico allí donde surjan. Esa disposición a ayudar al equipo lo ha convertido en uno de los favoritos del cuerpo técnico desde su paso de las categorías inferiores al primer equipo.

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Durante sus años de formación en La Masia, el defensa estudió a las grandes leyendas del club para perfeccionar su juego. «Esta temporada he jugado más como lateral izquierdo, pero jugaré donde el entrenador me necesite. Crecí viendo al Barcelona y a Sergio Busquets cuando jugaba en el centro del campo. Me he adaptado a cualquier posición en la que me han pedido jugar», reveló.