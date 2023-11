Xavi cree que las críticas de la prensa influyen en el juego del Barcelona: "A mí me dijeron que era el cáncer del Barça"

El entrenador del Barça asegura que los medios impactan en el rendimiento de sus futbolistas.

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, cree que las críticas de la prensa impactan en el rendimiento de sus futbolistas. Así lo ha dicho este domingo luego de la victoria 2-1 sobre el Deportivo Alavés en Montjuic.

Consultado acerca de si cree que las críticas de la prensa pueden impactar en su equipo, Xavi contestó: "Lo que diga la prensa afecta al equipo. Se generan escenarios que no son los reales y afecta. Se genera una negatividad que afecta. Les afecta demasiado lo que se dice en el entorno. A mí no me afecta, yo me pongo muy poco nervioso".

Y agregó: "Pero los jugadores están tensos. De mí dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador. Eso les he dicho. Estos jugadores merecen un crédito. Les he dicho que calma y tranquilidad. Hemos estado bien media hora, este es el camino".

El Barcelona ganó 2-1 al Alavés gracias a los goles de Robert Lewandowski en la segunda parte. En la primera, Samu Omorodion adelantó a los de Vitoria sobre los 17 segundos. El Barça se fue pitado por parte de su afición al cabo de los primeros 45 minutos.