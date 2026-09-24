Frenkie de Jong todavía no estará disponible con la selección neerlandesa durante el primer parón internacional del seleccionador Xavi Hernández, pero todo apunta a que volverá a estar disponible para los compromisos de noviembre. Así se desprende de las palabras de Xavi en TV3, la principal cadena pública de televisión de Cataluña.

De Jong sigue recuperándose de una lesión de rodilla, que sufrió durante el pasado Mundial. Según Xavi, ahora la situación va por buen camino y el centrocampista planea retomar pronto los entrenamientos con el grupo, cuando sus compañeros regresen del parón internacional.

“He hablado con él, tenemos una muy buena relación”, comienza Xavi, que trabajó con De Jong durante casi tres temporadas en el FC Barcelona. “Está satisfecho con cómo va su recuperación y se siente muy bien. Ya veremos, ya veremos.”

A principios de esta semana, el diario español SPORT ya informó de que De Jong estaba dando ‘grandes pasos’ en su recuperación. Hace unas semanas estuvo brevemente en el campo de entrenamiento con los fisios, pero entonces tuvo que volver al interior tras unos cuantos esprints porque todavía tenía demasiadas molestias. Mientras tanto, ya vuelve a entrenarse en solitario sobre el césped y el dolor prácticamente ha desaparecido.

“Creo que lo más importante después de esta pausa será ver si puede reincorporarse al grupo y si se siente lo suficientemente bien como para volver a jugar al cien por cien”, añadió Xavi, que también ve en De Jong una pieza importante en la selección neerlandesa.

De Jong regresó al FC Barcelona tras sus vacaciones con molestias en la rodilla. Las arrastraba del Mundial con la selección neerlandesa, donde jugó los tres últimos partidos con dolor, después de un diagnóstico erróneo del cuerpo médico de la KNVB.

Los exámenes en Barcelona revelaron que De Jong sufría una rotura en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El club le aconsejó someterse a una operación, pero De Jong optó por un tratamiento conservador. Ahora parece que vuelve a ir por buen camino.