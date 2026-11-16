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El seleccionador Xavi Hernández ha sido muy duro con sus jugadores tras la humillante derrota por 5-0 de la selección neerlandesa ante Alemania. En declaraciones a la NOS ante Jeroen Stekelenburg, el catalán criticó especialmente la mentalidad de su equipo y anunció consecuencias.

Tras la histórica goleada sufrida en Berlín, Xavi se dirigió directamente al vestuario para pedir explicaciones. «He hablado con los jugadores porque intento entender qué ha pasado. Ante todo, debemos pedir disculpas a los aficionados, porque hoy no hemos jugado al fútbol. No hubo los principios y valores adecuados, ni espíritu de lucha, absolutamente nada».

Al seleccionador le cuesta comprender cómo pudo haber tanta diferencia respecto a la anterior victoria por 7-0 sobre Grecia. «Contra Grecia jugamos un partido histórico, con espíritu de lucha, intensidad, ritmo y pasión. Hoy fue exactamente lo contrario. Tal vez se deba a que acabo de llegar, pero intento entender la mentalidad de los jugadores. Quizá también sea eso lo que falta».

Según Xavi, los propios jugadores ya han expresado qué salió mal. «Es bueno que hayamos hablado entre nosotros. Ahora sabemos dónde estamos. Tenemos calidad para hacer cosas extraordinarias, pero hoy hicimos lo contrario. Hasta hoy estaba enormemente orgulloso de todos los jugadores, pero esto es increíble. Como entrenador, ha sido un golpe para mí».

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Pese a sus duras críticas, Xavi subrayó que no habló con sus jugadores desde la ira. «No, les hablé con el mismo tono que estoy usando ahora. Normalmente intento entender cada situación, pero esto no podemos aceptarlo en absoluto. A partir de hoy tienen que cambiar muchas cosas. Necesitamos jugadores que muestren el espíritu de lucha adecuado».

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Preguntado por si la mala actuación podría tener consecuencias para la convocatoria de los próximos partidos internacionales, Xavi respondió: «Vamos a tomar decisiones. Esa es mi responsabilidad como seleccionador. Ahora tenemos tiempo hasta marzo. En cualquier caso, hemos alcanzado el objetivo más importante: estamos en los cuartos de final de la Liga de Naciones. A partir de aquí tenemos que seguir construyendo».

Xavi no quiso utilizar la ausencia del capitán Virgil van Dijk y del subcapitán Frenkie de Jong como explicación. Tampoco buscó excusas tácticas. «Hoy, el 99 % se debió a nuestros principios y valores sobre el campo. Creamos ocasiones, pero también sufrimos porque Alemania jugó muy bien. Ellos jugaron con la agresividad y la actitud que queremos ver en nosotros».

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Aunque la selección neerlandesa avanza a cuartos de final pese a la dura derrota, Xavi considera el partido una enorme advertencia. «Lo de hoy fue vergonzoso. Debemos seguir de cerca a los jugadores y analizar qué pasó. A partir de hoy volvemos a empezar de cero. Estábamos construyendo algo bueno, pero hoy vimos lo contrario. Sobre todo, debemos pedir disculpas a los aficionados».

Por último, a Xavi le preguntaron si la derrota figura entre las mayores decepciones de su carrera futbolística. «Sin duda, es una de ellas. Pero vamos a aprender de esto. Es una situación difícil y los jugadores sacarán muchas lecciones». El seleccionador seguía especialmente atónito por el contraste con Grecia. «Hace tres días jugamos un partido increíble, tanto en actitud como en juego. Hoy no quedó absolutamente nada de aquella actitud».