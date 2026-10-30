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El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, expresó un gran respeto y empatía por Michael Carrick, técnico del Manchester United cuestionado por los resultados, antes del enfrentamiento entre ambos equipos en Stamford Bridge. Alonso reconoció que dirigir a un club de gran repercusión conlleva una presión constante cuando los resultados no acompañan.

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Un duelo decisivo pone en el punto de mira la continuidad de Carrick

El Manchester United visita Stamford Bridge el sábado con su entrenador, Michael Carrick, luchando por conservar el puesto tras un pésimo inicio de temporada en la Premier League. El United está a 15 puntos del liderato después de ganar solo uno de sus ocho primeros partidos.

Una humillante derrota en casa por 3-0 ante el Bournemouth aumentó la presión sobre el técnico de 45 años.

Sin embargo, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, insiste en que el United sigue siendo un rival peligroso al margen de todo el ruido externo.

Alonso reflexiona sobre su vínculo personal con Carrick

Alonso expresó su respeto por Carrick al recordar sus enfrentamientos como centrocampistas y su reciente encuentro en un partido de leyendas. «Le tengo un gran respeto y siento mucha empatía por Michael como entrenador. Lo conozco porque hemos jugado el uno contra el otro y hace poco coincidimos en un partido de leyendas, así que charlamos un poco», contó Alonso.

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«Es una gran persona y apetece estar cerca de gente así, pero, más allá de eso, no me corresponde opinar».

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Sobre el intenso escrutinio mediático al que están sometidos ambos banquillos, Alonso añadió: «No es ninguna novedad. Lo sabes cuando aceptas el puesto y tienes que afrontar los momentos duros y superar las dificultades».

El Chelsea se prepara para un Manchester United motivado

Alonso rechazó que la crisis actual del Manchester United lo convierta en un rival más fácil ante el que prepararse. «Para mí, no cambia nada. Sea cual sea la situación, tenemos que prepararnos de la misma manera. Controlamos lo que podemos controlar», explicó Alonso.

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«El United tiene una buena plantilla, buenos jugadores y un buen entrenador, así que será un partido difícil y tendremos que estar a nuestro mejor nivel y mostrar nuestra mejor versión para ganar».

«Tenemos que tener un buen control del partido y de las emociones, sentirnos cómodos, jugar con intensidad... El primer gol también será importante», detalló el español.

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Stamford Bridge acogerá un duelo crucial de la Premier League

Ambos clubes llegan al encuentro del sábado necesitados de tres puntos que den un vuelco a sus temporadas ligueras.

Alonso exige una reacción contundente a sus jugadores tras la derrota en casa ante el Tottenham Hotspur el pasado fin de semana.

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El partido en Stamford Bridge comenzará el sábado por la tarde.