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El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha confirmado que Wesley Fofana ha presentado una disculpa formal tras una polémica entrevista no autorizada que provocó numerosas críticas. El defensa francés recibió reproches de la afición del Chelsea después de que pareciera bromear sobre un penalti fallado en un partido importante durante una larga entrevista en un pódcast.

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Alonso confirma que Fofana se ha disculpado

El entrenador del Chelsea ha querido dar por zanjado el asunto disciplinario interno relacionado con Fofana. El central se metió en problemas con la directiva de Stamford Bridge tras participar en una entrevista de dos horas y media con el youtuber francés Zack Nani sin permiso del club. Durante la conversación, el tono desenfadado de Fofana al hablar de una reciente eliminación copera indignó, según se informó, a parte de la afición del Chelsea.

La polémica surge de las reflexiones de Fofana sobre la eliminación del Chelsea ante el Liverpool en la cuarta ronda de la Carabao Cup. El defensa falló un penalti decisivo en la derrota por 6-5 en la tanda de Anfield, después de que el partido terminara 1-1. Durante el pódcast, el exjugador del Leicester City apareció riéndose mientras describía su lanzamiento desviado, que pasó por encima del larguero, después de que sus compañeros Emmanuel Emegha, Valentin Barco y Giorgi Mamardashvili también hubieran participado en aquel dramático desenlace.

En declaraciones a los medios antes del partido de la Premier League contra el Nottingham Forest, Alonso dejó claro que el asunto se había tratado a puerta cerrada. "Lo hemos hablado con él [Fofana]. Se ha disculpado", afirmó Alonso, según recoge el Evening Standard. El español fue tajante al valorar la conducta del jugador: "No estuvo bien. Ha dicho que ese tipo de cosas no volverán a repetirse".

Fofana explica su pesadilla con el penalti

Fofana ofreció una visión sincera, aunque quizá demasiado despreocupada, de su papel en la derrota ante el Liverpool. El defensa ya había pasado una noche difícil tras cometer un penalti por mano que transformó Cody Gakpo, poco después de que Morgan Rogers adelantara inicialmente al Chelsea. Pese a esos dos golpes, Fofana aseguró que pasó página rápidamente tras la decepción por el resultado en Anfield.

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"El partido contra el Liverpool fue difícil de encajar, pero pasé página rápido porque eso forma parte del fútbol", dijo Fofana durante la entrevista con Nani. "Asumí la responsabilidad de lanzar el penalti. Lo fallé y, bueno, para empezar, sabía que no era un buen lanzador, ¿sabes? [se ríe]".

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La presión de ser uno de los más experimentados

Pese a las críticas, Fofana defendió su decisión de lanzar en la tanda y apeló a su condición de uno de los veteranos de una plantilla del Chelsea relativamente joven. Explicó que su experiencia le ayudó a asimilar el fallo con más facilidad de la que quizá habrían tenido algunos compañeros con menos trayectoria. Sugirió que haber afrontado reveses anteriormente le permitió restar importancia a los ataques personales que recibió tras fallar.

"Pero después del penalti di un paso al frente porque soy uno de los jugadores con más experiencia. En el campo había muchos jóvenes. Y, bueno, había que salir ahí, ¿sabes? Hay que intentarlo. Y, tal como yo lo veo, si fallo, bueno, ya he pasado por cosas. He vivido muchas cosas. Si fallo, no es que no sea importante, claro que fastidia, obviamente, pero en lo que a mí respecta, si soy yo quien recibe los ataques, no pasa nada", explicó Fofana.

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Pasar página tras el fallo en Anfield

El defensa concluyó sus reflexiones describiendo con detalle el fallo técnico en su lanzamiento e incluso mencionó la reacción de la grada. Sostuvo que, en el fútbol actual, los resultados cambian rápidamente la percepción de lo ocurrido y señaló la victoria del Chelsea sobre el Manchester United apenas tres días después como el momento en que la derrota ante el Liverpool empezó a quedar atrás para la plantilla.

"No es la primera vez que recibo ataques. Está bien; no importa. Me da igual. Sé que hay otro partido dentro de tres días. Tres días después, ganas y la gente se olvida. Ya se han olvidado de tu penalti. Así funciona el fútbol. Di un paso al frente, lo lancé y fallé. Mandé un disparo precioso muy por encima del larguero. ¿Viste mi lanzamiento? Le pegué muy alto [se ríe]. Recuerdo que un aficionado, muy arriba, consiguió atrapar el balón. Pero sí, fallé, ¿sabes? Ahora me río de ello porque forma parte del fútbol. Así son las cosas. Y, bueno, eso es todo", dijo Fofana.