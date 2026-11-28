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Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, explicó los motivos de la derrota de su equipo ante el Nottingham Forest, que ejercía de local, por 3-2, en el partido que enfrentó a ambos conjuntos ayer viernes, correspondiente a la Premier League, y admitió que el Chelsea atraviesa un periodo difícil.

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Sobre los motivos de la derrota, Alonso declaró a los medios tras el encuentro: «Muchas cosas no salieron como queríamos, sin duda. Nos cuesta mantener el resultado. Encajamos el primer gol. Eso fue lo primero que no salió bien».

Y añadió: «Luego, cuando marcaron el segundo, se puso 2-1 y todavía quedaba tiempo por jugar. Así que encajar el tercer gol lo hizo muy, muy difícil. Estamos pasando por un momento difícil en cuanto a solidez y confianza. Y tenemos que trabajar para encontrar soluciones. Necesitamos encontrar soluciones para recuperar esa confianza en el juego. Y esa es la única manera».

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Preguntado sobre si se arrepentía de haber alineado como titular a Wesley Fofana, pese a los insultos que recibió de la afición del Chelsea, el técnico español insistió en la necesidad de mantenerse unidos: «Tenemos que permanecer unidos. Necesitamos a todos los que están en el vestuario, a cada miembro del equipo. Necesitamos ayuda y tenemos que superar esto juntos. No descartamos a nadie».

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Sobre la pérdida de confianza en el seno del equipo y sobre si los jugadores asimilan los mensajes que intenta transmitirles, afirmó: «Estamos trabajando, intentamos encontrar soluciones, intentamos dar lo máximo, pero las cosas no salen como queremos. Y no entiendo otra forma de fútbol que no sea intentar trabajar e intentarlo de nuevo. Incluso cuando las cosas no salen bien».

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El extécnico del Real Madrid prosiguió: «Porque si queremos lograr algo, tiene que salir de dentro de nosotros. Nadie va a venir de fuera a darnos la solución y el trabajo que necesitamos, la calidad que necesitamos y la mentalidad que necesitamos. Tiene que salir de dentro del equipo».

Cuando se le preguntó si había hablado con Fofana después del partido, se limitó a responder: «No».

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Con este resultado, el Chelsea se quedó estancado en 16 puntos, en la octava posición, mientras que el Forest elevó su cuenta a 12 puntos, en el decimocuarto puesto de la clasificación de la Premier League.

El brasileño Igor Jesus abrió el marcador para el conjunto local en el minuto 5, tras recibir un centro de Daniel Muñoz dentro del área y soltar un magnífico disparo directo a la red, lo que dio a su equipo un inicio perfecto.

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La primera parte terminó con el Nottingham Forest por delante por 1-0, pese a la posesión del Chelsea, ya que el conjunto londinense tuvo dificultades para superar la defensa local, mientras que el Forest se mostró más eficaz a la hora de aprovechar los espacios.

Al inicio de la segunda parte, Morgan Gibbs-White amplió la ventaja de penalti en el minuto 51, una pena máxima que el árbitro señaló por una falta de Wesley Fofana sobre el delantero Liam Delap cuando este intentaba superar al defensor francés.

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El Chelsea no tardó en responder, ya que el suplente neerlandés Emanuel Emegha recortó distancias en el minuto 54 tras aprovechar el rechace de un disparo de Pedro Neto.

Pero Gibbs-White volvió a ampliar la ventaja del Nottingham Forest con su segundo gol personal, el tercero de su equipo, en el minuto 73, antes de que Emegha recortara de nuevo distancias en el 89, y el partido terminó con victoria local por 3-2.

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Este resultado aumenta la presión sobre el Chelsea y su entrenador, Xabi Alonso, tras la contundente derrota ante el Leeds United por 4-1 en Stamford Bridge y la también derrota ante el Sunderland (1-0) en la jornada anterior a esa.