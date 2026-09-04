De hecho, el club londinense intentó con insistencia fichar al internacional francés Manu Koné (25), de la Roma. Las conversaciones entre todas las partes estaban, según el experto en fichajes Gianluca Di Marzio, muy avanzadas. Se hablaba de un traspaso por cantidades de entre 60 y 70 millones de euros. Al final, sin embargo, los Giallorossi no dieron luz verde a la operación porque, según Footmercato, no encontraron un recambio adecuado en tan poco tiempo. Para ello, habrían intentado fichar a Youssouf Fofana (27, AC Milan) y al exjugador de la Bundesliga Pierre-Emile Höjbjerg (31, Olympique de Marsella).

El interés concreto del Chelsea se manifestó, según el portal, entre otras cosas en que el entrenador jefe Xabi Alonso (44) quiso convencer a Koné por teléfono de que se marchara a Stamford Bridge. Además, el técnico también habría preguntado a su antiguo pupilo del Real Kylian Mbappé por Koné. Se dice que la superestrella habló "maravillas" de su compañero en la selección francesa.

Koné no solo goza de una gran consideración por parte de Alonso y Mbappé. Thierry Henry, leyenda del ataque francés, ya lo elogió antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en SPORTbible como "uno de los mejores centrocampistas centrales que hay". Hace casi dos años, Henry entrenó a Koné como seleccionador de la sub-23 de Francia en los Juegos Olímpicos de París. Aquel equipo de Koné y de la actual estrella del Bayern Michael Olise ganó entonces la medalla de plata.

Desde entonces, Koné ha jugado "de forma brillante", continuó Henry: "Puede pasar un poco desapercibido porque la gente habla de (Ousmane) Dembélé, Désiré Doué, (Bradley) Barcola, (William) Saliba o (Ibrahima) Konaté. En cambio, la gente no lo tiene en el radar. Me parece un jugador extremadamente sólido".

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¿A quién quiere fichar el Chelsea en lugar de Manu Koné?

Koné se marchó a la Roma tras los Juegos Olímpicos por 18 millones de euros desde el Gladbach, donde es una pieza clave y la pasada temporada sumó cinco contribuciones de gol en 37 partidos. Con la selección absoluta de Francia, ya acumula 19 internacionalidades.

Mientras tanto, el Chelsea sigue queriendo fichar a un jugador para el centro del campo. Supuestamente, el campeón del mundo de clubes ha llamado a la puerta del exjugador del Liverpool Georginio Wijnaldum (36). El neerlandés está sin equipo tras su salida del club saudí Al-Ettifaq, por lo que todavía podría firmar un contrato pese a que el mercado de fichajes ya está cerrado.