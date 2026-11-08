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El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha retado a su plantilla a ganarse el regreso a la élite europea tras un prometedor comienzo de su primera temporada en Stamford Bridge. Aunque el español ha aprovechado un calendario menos cargado para implantar sus ideas tácticas, admite que está deseando cambiar las tranquilas semanas de entrenamiento por el ajetreo de la competición continental.

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Ambiciones europeas en Stamford Bridge

Alonso ha tenido un comienzo productivo en el oeste de Londres, pero el español ya mira hacia un futuro con un calendario mucho más cargado. Aunque esta temporada le ha permitido trabajar a fondo los aspectos tácticos en Cobham por la ausencia de compromisos europeos, el exentrenador del Bayer Leverkusen desea que esas «semanas largas» pasen a la historia.

El Chelsea ocupa actualmente la cuarta posición en la Premier League, con 16 puntos en sus primeros nueve partidos. Esa sólida base en la competición nacional se ha construido durante un periodo en el que Alonso ha podido centrarse exclusivamente en los entrenamientos. Sin embargo, el técnico considera que la ausencia del club de las competiciones europeas es una situación temporal que debe quedar resuelta, como muy tarde, la próxima temporada.

Antes del enfrentamiento con el Sunderland, un equipo que, sorprendentemente, compagina esta temporada la competición nacional con sus compromisos europeos, Alonso dejó claras sus intenciones. «La ambición es volver allí [a Europa]», declaró el entrenador del Chelsea en la web oficial del club. «[Queremos] que esta sea la única temporada en la que tengamos semanas largas. El objetivo, el deseo y las ganas son tener semanas cargadas, tener que afrontar tres partidos por semana y vernos mucho más».

La construcción de una nueva identidad en Cobham

La ausencia de partidos entre semana ha sido, en cierto modo, una bendición inesperada para Alonso durante esta etapa de transición. Le ha dado el tiempo necesario para estrechar lazos con una plantilla joven y trabajar el juego de posición que marcó su éxito en la Bundesliga. Sin embargo, el legendario centrocampista, que ganó dos títulos de la Champions League como jugador, no pierde de vista el objetivo a largo plazo.

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Alonso sabe bien que la historia de un club como el Chelsea exige estar presente en la Champions League. Aunque agradece el tiempo del que ha dispuesto para implantar su filosofía, insiste en que un club del prestigio del Chelsea debe estar en el escenario más importante. «No es que ahora duela, porque hay que afrontar la situación, pero ahí es donde queremos estar», añadió Alonso al hablar de la actual ausencia de partidos entre semana.

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Ganarse el derecho a competir

Pese a su confianza en el potencial de la plantilla, Alonso no se hace ilusiones sobre la dificultad de regresar a la élite. Cree que el equipo tiene calidad para competir con los mejores del continente, pero recalca que los resultados sobre el terreno de juego deben justificar esas aspiraciones. Para Alonso, el regreso a Europa es un proceso que exige excelencia diaria y regularidad en la Premier League.

«Queremos jugar en Europa, en grandes estadios, y enfrentarnos a los mejores equipos europeos porque creo que podemos estar ahí, pero tenemos que ganarnos ese derecho», afirmó Alonso con rotundidad.

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Hambre de competir en la élite

Como uno de los futbolistas más laureados de su generación, Alonso disputó 119 partidos en la Champions League, una experiencia que ha marcado su visión como entrenador. Conoce el desgaste físico y mental que supone un calendario implacable, pero considera que esas exigencias son una señal de éxito. Su misión actual es inculcar en el vestuario de Stamford Bridge ese mismo deseo de competir al más alto nivel.

«Nos gusta el fútbol y, por desgracia, solo podemos comentar [lo que ha ocurrido durante una semana de competición europea]», concluyó Alonso. «Sentimos que queremos estar ahí, pero tenemos que merecérnoslo».