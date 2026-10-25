Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, confirma que Mike Penders será titular ante el Liverpool pese a su pesadilla contra el Tottenham

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El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha mostrado su pleno respaldo a Mike Penders y ha confirmado que el joven portero mantendrá su puesto en el próximo partido de la Carabao Cup contra el Liverpool. La decisión llega pese a la difícil tarde que vivió el belga en el derbi londinense ante el Tottenham Hotspur.

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Alonso respalda a Penders tras su error en el derbi

El portero de 21 años vivió un debut en un partido completo de la Premier League lleno de altibajos durante la reciente derrota por 2-0 ante el Tottenham. Firmó varias paradas de gran mérito antes de que un costoso error en la segunda parte permitiera a los visitantes abrir el marcador en Stamford Bridge. Pese al escrutinio posterior al gol en propia puerta, Alonso está decidido a proteger a su joven pupilo y evitar que un único error de gran repercusión frene su desarrollo. El español cree que vivir los buenos y los malos momentos del fútbol de élite es fundamental para cualquier jugador que se incorpora al primer equipo, especialmente en un club con las exigencias del Chelsea.

«Es parte de este oficio. Hay que lidiar con los errores y seguimos confiando en Mike. Estará en la portería contra el Liverpool», declaró Alonso en la web oficial del club.

Una respuesta colectiva a los tropiezos en Stamford Bridge

La derrota ante el Tottenham fue difícil de encajar para el Chelsea, pero Alonso se apresuró a presentar el resultado como un fracaso colectivo, no individual. Al confirmar la presencia de Penders en el once inicial del próximo partido, el entrenador envía un mensaje claro sobre la cultura que está construyendo en el oeste de Londres. Espera que su plantilla arrope a quienes todavía se están adaptando a la máxima categoría inglesa.

El entrenador está utilizando el resultado ante el Tottenham como una oportunidad de aprendizaje para todo el grupo, en lugar de como un motivo para hacer cambios drásticos. «Ganamos y perdemos juntos, y lidiar con los errores forma parte del trabajo, tanto para mí como para todos los demás», añadió Alonso.

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Los jóvenes aprenden sobre el terreno de juego

Penders no fue el único joven que recibió una oportunidad importante ante el Tottenham, ya que Geovany Quenda también participó en un derbi londinense en el que había mucho en juego. Alonso reconoció que, para jugadores como Quenda y Penders, estos partidos suponen un aprendizaje exigente que no puede reproducirse en los entrenamientos. El entrenador está centrado en dar a estos talentos las condiciones necesarias para recuperarse rápidamente.

«Apoyamos a Mike y también a Geo (Quenda), que están disputando sus primeros partidos [de la Premier League]. Querrá demostrar que puede hacerlo mejor, y nosotros también tenemos que demostrarlo», explicó Alonso.

La atención se centra en el desafío de la Copa de la Liga

El próximo enfrentamiento con el Liverpool representa una oportunidad perfecta para que el Chelsea recupere el impulso. Con la titularidad de Penders confirmada, la atención se centrará en cómo afronta el joven la presión de medirse a otro de los equipos de élite de la Premier League. Alonso valora claramente la fortaleza mental del belga y cree que la eliminatoria de la Copa de la Liga es el escenario ideal para que el portero muestre su verdadero nivel bajo los focos.