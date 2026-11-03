Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, cree que Romeo Lavia por fin ha dejado atrás sus dificultades en Stamford Bridge tras una actuación dominante en la victoria por 2-0 ante el Manchester United. Después de una dura racha de lesiones desde su llegada a Londres, el centrocampista belga parece haberse consolidado como una pieza clave en el centro del campo del Chelsea.

Anuncios

Lavia brilla ante el Manchester United

Lavia ha dejado atrás sus problemas físicos. El centrocampista de 22 años disputó sus primeros 90 minutos completos en un partido oficial con el Chelsea la semana pasada, en el encuentro de la Carabao Cup contra el Liverpool. Solo tres días después, repitió ese esfuerzo físico en una importante victoria por 2-0 sobre el Manchester United.

El belga llegó al Chelsea procedente del Southampton en 2023, pero pasó por una etapa especialmente difícil debido a sus ausencias por lesión. Ahora, plenamente recuperado, dirige el centro del campo de Alonso con autoridad y regularidad.

Alonso elogia su mentalidad de élite

Alonso, que sabe exactamente lo que hace falta para controlar los partidos al más alto nivel, dedicó elogios especiales a Lavia tras la victoria. El técnico español destacó la creciente confianza del centrocampista en su estado físico.

«Sabemos que Rom se encuentra mejor, se siente más fuerte y tiene más confianza para jugar más minutos y asumir una mayor carga», declaró Alonso a la web oficial del club. «Pasó de jugar el partido entero en Anfield a jugar así y con esa energía [contra el United] menos de 72 horas después. A veces la cabeza es más importante que las piernas, y ahora está bien mentalmente».

Anuncios Anuncios

Al entrenador del Chelsea le impresionaron especialmente los aspectos técnicos de la actuación del joven futbolista. «Fue una actuación de primer nivel. En las últimas tres semanas he visto a Romeo en plena forma», afirmó. «Su partido, desde el punto de vista de un centrocampista, fue muy completo. Ha hecho muchas cosas bien y me alegro por él. Merece un gran reconocimiento. Ha acertado en muchísimas cosas.

Related Topics

«Siempre conectaba la defensa con los jugadores de ataque, era capaz de cambiar la orientación del juego, tomó muchas decisiones acertadas y estuvo muy dinámico y competitivo. No solo en este partido: en las últimas dos o tres semanas ha jugado a un nivel muy alto y me alegro mucho por él».

La reacción tras dos duros golpes

La victoria llegó en un momento crucial para el Chelsea. Antes del fin de semana, el equipo había perdido ante el Tottenham en la Premier League y después había sufrido una dolorosa eliminación de la Carabao Cup en la tanda de penaltis contra el Liverpool. La reacción ante el United le permitió recuperar un impulso vital y devolvió a los hombres de Alonso a los puestos de clasificación para la Champions League.

Anuncios

Al valorar el resultado, Lavia dijo: «Fue un partido muy importante y una victoria importante. Creo que el esfuerzo del equipo fue increíble. Todos, desde los titulares hasta los que entraron después, estuvieron implicados y creo que eso es una buena señal de cara a lo que viene».

El belga también habló de sus progresos tras una exigente rehabilitación. «Me gusta decir que mi trabajo consiste en facilitarles las cosas a los jugadores que tengo por delante y a todos los que me rodean. Así que me alegra haber podido hacerlo y ayudar al equipo a conseguir una buena victoria», añadió. «Me encuentro muy cómodo. Como siempre he dicho, durante estas semanas ha habido mucho trabajo que no se ve, con todas las personas del club, en la ciudad deportiva. Así que me alegra mucho que todo esté dando sus frutos y espero que siga así».

Anuncios

A por la Champions League

Tras recuperar su puesto entre los cuatro primeros, el Chelsea debe consolidar ahora esta base. La recuperación física de Lavia supone un enorme refuerzo para Alonso en el centro del campo, prácticamente como si se tratara de un nuevo fichaje para lo que resta de temporada.

El reto inmediato del Chelsea es mantener la regularidad. Después de superar una semana turbulenta, afianzar su plaza en los puestos de Champions League exigirá el mismo juego disciplinado y enérgico que mostró ante el Manchester United.