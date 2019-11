Xabi Alonso, absuelto de su presunto delito por fraude contra Hacienda

Xabi Alonso ha sido absuelto de los tres delitos contra la Hacienda Pública que le fueron imputados. Así se ha notificado a través de una sentencia en la que se exime al exfutbolista de responsabilidad penal alguna por el presunto fraude en los ejercicios correspondientes a 2010, 2011 y 2012 y por ocultar ingresos a través de una sociedad con sede fiscal en Madeira.

Se le pedían cinco años de cárcel y cuatro millones de multa y fue el único de los futbolistas españoles en situación parecida que decidió no pactar con Hacienda tal y como afirma El Mundo.

En esa línea se manifestó Xabi Alonso, ahora entrenador del filiar de la .

"He sido transparente y claro, siempre he entregado todos los documentos y nunca he ocultado nada en el impuesto de mi patrimonio ni en la declaración de la renta pues entendía que estaba bien hecho"