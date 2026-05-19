Wouter Goes habla del paso ideal tras su etapa en el AZ: «Me viene muy bien»

Wouter Goes se ve jugando en la Serie A. Así lo afirmó el defensa de 21 años del AZ en el programa «Rondo» de Ziggo Sport.

Parece que Goes vive sus últimas semanas en el AZ; el defensa de Ámsterdam, con contrato hasta 2028, no quiere renovar.

Al preguntarle en qué liga extranjera le gustaría jugar, responde: «La Serie A es una liga muy bonita».

«Me parece que también se adapta muy bien a mi estilo. Un bloque bajo, como si fuera ajedrez», afirma Goes.

A más largo plazo sueña con la Premier: «Cambia muy rápido, pero espero jugar allí algún día. Por ahora, la Serie A me va bien».

Reconoce que hay clubes atentos a su situación. Transfermarkt fija su valor en 15 millones de euros.

A pesar de su edad, ha jugado 123 partidos oficiales con el AZ, ganó la UEFA Youth League como juvenil y, recientemente, añadió a su palmarés la Copa KNVB.