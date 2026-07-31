Wout Weghorst se mostró visiblemente irritado tras el empate 2-2 del FC Twente contra el Ferencváros en la fase previa de la Europa League. El delantero, entre otras cosas, tuvo un encontronazo con un jugador del rival húngaro.

Weghorst se dirigió directamente al árbitro Viktor Kopievsky tras el pitido final, junto a Ramiz Zerrouki, para pedir explicaciones. «El árbitro realmente no ha hecho todo bien. Se podía haber añadido un minuto, y algún córner por aquí y por allá. Pero hoy no ha sido culpa del árbitro», afirmó el comentarista Mark van Rijswijk de ESPN.

Acto seguido, el atacante del Twente se negó a estrechar la mano del defensa belga Toon Raemaekers. El jugador del Ferencváros no se lo tomó bien y le dio a Weghorst un toque con la mano en el pecho.

Mariano Gómez, compañero de equipo de Raemaekers, acudió rápidamente para involucrarse en la situación. «Ahí sigue la pelea durante un rato», suspiró Van Rijswijk al ver las imágenes posteriores al partido.

Weghorst ya se había mostrado furioso durante el duelo europeo. Fue poco antes del final, cuando un centro de Ruud Nijstad con 2-2 en el marcador salió completamente mal. «Esos son los momentos en los que tenemos que mantener la calma. Tenemos que reconocer ese momento sin más», señaló el delantero, visiblemente contrariado.

«Al final es simplemente emoción y te enfadas porque llega un balón así», explicó Weghorst sobre su enfado en los últimos minutos. «Ese es un momento que ahora sacas. Pero ha habido bastantes momentos así. Al final, esto es simplemente fútbol.»

El empate 2-2 fue insuficiente para el Twente, que la semana pasada perdió por 1-2. Los Tukkers caen ahora a la Conference League.