Wout Weghorst se retira en el último momento del gran partido entre el Ajax y el PSV

Este sábado a las 20:00 en Ámsterdam, el Ajax recibe al PSV en el partido estelar de la Vriendenloterij Eredivisie. Los entrenadores Óscar García y Peter Bosz ya han confirmado las alineaciones.

Anton Gaaei actuará como lateral derecho del Ajax, con Lucas Rosa en la izquierda. Josip Sutalo y Youri Baas formarán la pareja de centrales y Maarten Paes custodiará la portería.

Jorthy Mokio, quien podría cambiar la selección belga por la del Congo, vuelve a ser titular en el centro del campo. Youri Regeer y Oscar Gloukh completan el mediocampo. Steven Berghuis (derecha) y Mika Godts (izquierda) llevarán el balón hacia Kasper Dolberg. Wout Weghorst se pierde el partido por falta de forma física.

Alineación del Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Mokio, Regeer, Itakura; Berghuis, Dolberg, Godts.

El PSV, que tras ganar 6-1 al PEC Zwolle pasó unos días en Ibiza, responde con Kovar bajo palos. La defensa la conforman Sildillia, Flamingo, Gasiorowski y Mauro Junior.

En la medular, Joey Veerman se apoya en Guus Til y Paul Wanner. Esmir Bajraktarevic actuará por la derecha y Ricardo Pepi jugará algo más retrasado en ataque. Sergiño Dest ya está disponible para el banquillo.

Alineación del PSV: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Til, Wanner; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.