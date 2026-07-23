Kenneth Perez todavía no está impresionado con Wout Weghorst. En el duelo de la fase previa de la Europa League contra el Ferencváros, el delantero tuvo de inmediato una gran ocasión, pero la echó a perder él solo.

En el minuto tres, buscaron a Weghorst con un centro y el balón le llegó perfecto a los pies. Sin embargo, su control le falló, por lo que el remate de Weghorst pudo ser bloqueado.

«Si hablamos de saber jugar bien al fútbol, de jugar bien al fútbol. Ese balón que recibe Wout Weghorst…», suspira Perez en el análisis al descanso en ESPN. «Sí, si luego tu control no es bueno, entonces ya no es una ocasión.»

«Esta es realmente una ocasión muy grande. Si este control es bueno, corto, entonces puedes definir de inmediato. Pero no, ahora el control se le va y enseguida los defensores pueden llegar.»

Perez también se irrita muchísimo por ese momento. «Luego se pasa todo el tiempo hablando de mentalidad y ese tipo de cosas. ¡Esto me parece más importante! Que simplemente tengas un buen control. Entonces tienes tiempo y la mandas dentro.»

«Entonces simplemente te pones 1-0 por delante, te premias a ti mismo. Ahora ves cómo en apenas 10 minutos todo se da la vuelta. El balón entra en la otra portería.»