Wout Weghorst no convocado por Xavi: «Tenía la sensación de que...»

Wout Weghorst no forma parte de la primera convocatoria de la selección neerlandesa con Xavi como seleccionador. El delantero de 34 años del FC Twente ya se veía venir en cierta medida su ausencia y asume que su carrera internacional podría haber llegado ahora a su fin.

Weghorst debutó con la selección neerlandesa en 2018 contra Inglaterra y desde entonces ha disputado 53 partidos internacionales. En ellos, el veterano firmó catorce goles y disputó dos Mundiales y dos Eurocopas.

Que ahora no figure en la lista de Xavi no fue una sorpresa total para Weghorst. “Ya tenía un poco esa sensación”, dijo Weghorst a RTV Oost. “La prelista se dio a conocer hace unas tres semanas y yo sabía que no estaba en ella. Entonces, en las últimas semanas lo he dado todo”, afirma con una sonrisa. “Pero no, no estoy.”

El atacante puede entender en parte la decisión del nuevo seleccionador. “Te haces mayor, 34 años. Nuevo seleccionador, quizá nueva generación. En el Mundial ya tenía la sensación de que podía ser mi última oportunidad. Nunca se sabe en el fútbol, ahora no estoy, ya veremos de cara al futuro.”

Weghorst subraya que él nunca cerrará la puerta a la selección neerlandesa. “Nunca renunciaré.”

“Es el mayor orgullo representar a tu país. Sé que he tenido mi valor. Si ahora deciden afrontarlo de otra manera, están en su pleno derecho. Estaré disponible en todo momento para la selección neerlandesa.”

El delantero espera entonces para ver si en el futuro vuelven a contar con él. “Quizá dentro de poco se note mucho mi ausencia y quizá no en absoluto. Entonces será una buena señal de que a nuestro país le va muy bien. Y de que quizá en el futuro podamos tener mucho éxito.”