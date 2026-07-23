Wout Weghorst, lleno de frustración tras su debut con el FC Twente: «¡Es muy difícil comunicarse con él!»

Wout Weghorst sin duda se había imaginado de otra manera su debut con el FC Twente. El delantero de 33 años apenas pudo dejar su sello y acabó perdiendo por 1-2 ante el Ferencváros en la segunda ronda previa de la Europa League.

Tras el encuentro, el internacional neerlandés en 53 ocasiones atiende a las cámaras de ESPN. Allí asegura que hay «suficientes aspectos positivos a los que agarrarse», aunque el resultado es, lógicamente, insatisfactorio. El 1-2 en los últimos minutos tuvo mucho que ver en ello.

«Sí, ¡me pareció falta!», arranca Weghorst cuando le preguntan por el 1-2 del Ferencváros. En la jugada previa al gol encajado, el delantero considera que le sujetaron, pero el equipo arbitral no quiso señalarlo, tampoco cuando Weghorst fue a pedir explicaciones.

«Le dije al árbitro: revísalo, porque es falta clarísima. Me está tirando del pantalón. Al final de ahí sale un gol, aunque llega bastante después en la jugada, claro, pero me dijo: no, no pasa nada, está revisado y todo está bien.»

En cualquier caso, Weghorst tampoco quedó satisfecho con el árbitro Damian Kos. «Fue difícil comunicarse con él, tengo que decirlo sinceramente», afirma con frustración.

Por el decepcionante resultado, a Weghorst también le cuesta disfrutar de verdad de su debut con el Twente, aunque sí se mostró satisfecho con el ambiente en De Grolsch Veste. «Ya la salida al campo... Sí, fue un momento bonito. Una putada por el resultado, porque te imaginas otro escenario, pero tengo muchísimas ganas de esta temporada.»

«Creo que ya se ha dicho muchísimo sobre ello», continúa Weghorst. «Ahora ya estamos aquí. Creo que también se ve lo que significa para mí. Eso también lo he dicho muchas veces. A partir de ahora, hablemos un poco menos y hagamos un poco más. Juguemos un poco más al fútbol. A tope.»