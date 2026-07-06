Wout Weghorst hace una gran revelación sobre su traspaso del Ajax al FC Twente

Wout Weghorst contactó él mismo con el FC Twente la temporada pasada para negociar su traspaso. Así lo ha contado a los canales oficiales del club. Está «supercontento» de que el fichaje haya salido bien.

Desde el 1 de enero, el delantero, que hasta hace poco jugaba en el Mundial con la selección holandesa, era libre para negociar con otros clubes. Su contrato con el Ajax había expirado y no iba a renovarse. En realidad, Weghorst solo tenía un plan: el FC Twente.

«Tras año y medio en el Ajax, llamé a Dominique (Scholten) y le dije: “Tomemos un café, aunque yo no beba, porque, pese a todo lo ocurrido, sigo queriendo volver”. Ahí empezaron los primeros pasos», recuerda.

Para Weghorst todo encajó: «Erik ten Hag volvió y hay un entrenador (John van den Brom) con el que ya trabajaste. Luego hablé con los responsables y las conversaciones fueron buenas, ambiciosas y agradables. Eso es importante para mí, porque como individuo también quiero dejar huella, tener éxito y ganar un título. En esas charlas noté que estábamos en la misma onda y eso sienta muy bien».

Ya en verano de 2024 se le vinculó al Twente, pero fichó por el Ajax procedente del Burnley. Según el 53 veces internacional con Holanda, la culpa fue de los clubes: «El Twente no cerró el acuerdo económico».

«En aquel momento aún tenía valor de mercado en el Burnley y jugaba la Eurocopa, así que esa opción nunca existió. Lo lamenté, pero así es el fútbol. Luego apareció otra alternativa muy interesante en los Países Bajos que también me hizo feliz, aunque siempre quise que esto sucediera».

Finalmente fichó por el Twente hasta mediados de 2028. «¡Esto sienta bien! Ha sido complicado. Podría hacerme el duro, pero este es el club al que he ido muchas veces y donde me siento con mis hermanos en la grada 306. El estadio es muy especial. Siempre entraba de una forma, aunque en los últimos dos años fue diferente».